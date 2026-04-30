El ultimátum de Sabrina Rojas a José Chatruc con respecto a su relación: “No estoy para disgustos”

La relación de Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc marcha sobre ruedas. Tras los rumores, indirectas y una escapada romántica a Punta del Este, hicieron su primera aparición pública y se dieron un beso. Si bien aseguraron que eran “amigovios”, la cuestión con el título es un tema que todavía no pueden resolver. La conductora le dio un ultimátum al exfutbolista que dejó en claro que tiene que decidir en el corto plazo si está dispuesto a aceptar el compromiso de ser novios.

Cuando hicieron su primera salida pública a ver la obra de teatro El chat de mamis, Rojas y Chatruc se dieron un beso frente a las cámaras, pero no confirmaron su relación. “No somos novios todavía. Somos amigovios, amigos que se besan“, explicó en diálogo con la prensa. “¿Nació el amor? Todavía no, el amor todavía no“, sostuvo ella y él agregó: “Todavía nos estamos conociendo”. Ahora, dos semanas después, todo indica que esta situación no se modificó. Al contrario, sigue siendo tema de debate entre ellos.

En su aparición pública, José Chatruc y Sabrina Rojas se dieron un beso, pero aseguraron que eran "amigovios"

“Venimos por buen camino, vamos bien. Yo estoy esperando porque él tira chistes, entonces no sabés si te habla en serio o no", sostuvo Rojas en un audio que reprodujeron en la emisión del miércoles 29 de abril de Arriba América (América TV). “Entonces, si bien nombró la palabra ‘noviazgo’, no sé si me lo dijo en serio”, remarcó y dejó en claro qué es lo que espera que haga el exfutbolista para que su relación pueda oficializarse.

Chatruc y Rojas se dieron un apasionado beso en una salida al teatro Gerardo Viercovich - LA NACION

“Yo soy muy simple. No necesito nada a lo Moritán, ni nada de eso, simplemente, de manera seria, saber si está dispuesto a semejante compromiso y ver si le digo el sí o el no, qué sé yo", reflexionó. Aunque reveló que sus amigas le dieron el visto bueno al vínculo, sin vueltas sostuvo: “La verdad es que no estoy para disgustos”. De esta manera, le pasó la posta a Chatruc para que decida cómo seguirá la relación.