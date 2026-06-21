Taquilla teatral: Charlie y la fábrica de chocolate ya es “pasión de multitudes”

Los meses de junio y julio marcan la mayor afluencia de público a los teatros. Sucede todos los años. Claro que este 2026 a la proximidad de las vacaciones de invierno con su efecto expansivo en lo que hace a cantidad de títulos y funciones se le suma un dato que puede tener el sentido contrario: el mundial de fútbol que se está desarrollando en México, Estados Unidos y Canadá.

Por lo pronto, en esta fase del torneo, el impacto en las salas comerciales porteñas ya afecta a la actual cartelera plagada de comedias musicales y de grandes figuras que fueron protagonistas de series o telenovelas de cuando la televisión abierta apostaba por la ficción. De hecho, algunas obras están suspendiendo la segunda función del próximo sábado que coincide con el inicio del partido contra Jordania, previsto para las 23. Según lo que suceda con la Selección Argentina, la avenida Corrientes meterá la cola en el rito de subir o no el telón.

Más allá de pronósticos y especulaciones, los últimos números de audiencia de Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de salas comerciales, vuelven a confirmar el lugar de liderazgo de Charlie y la fábrica de chocolate, la mega producción que está haciendo funciones en el Gran Rey en la que Agustín “Rada” Aristarán ocupa un lugar central. Luego del éxito logrado por Matilda, School of Rock y La sirenita, otros tanques encarados por el mismo grupo de productores en la misma sala, el liderazgo de Charlie.. era de imaginar. Según los registros, con las 10 funciones realizadas la semana pasada lidera tanto la tabla que hace referencia a cantidad de espectadores como la de recaudaciones. Ya convocó a más de 60.000 espectadores.

Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega en Sottovoce, la comedia que desplazó a Billy Elliot del segundo lugar en audiencia Prensa

En medio de una cartelera poblada de títulos con pasado famoso y taquillero en la pantalla grande, en segundo lugar aparece Sottovoce, la comedia que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega que dirige Mariano Pensotti. Esta propuesta desplazó al tercer lugar a Billy Elliot, otra gran producción que se presenta en el Teatro Ópera, gran sala ubicada en frente justamente al Gran Rex y a una cuadra de El Nacional, en donde está haciendo funciones Sottovoce. A los hechos, esa zona de la avenida Corrientes pasando el Obelisco vive su tiempo de revancha.

El cuarto y quinto lugar lo ocupan otros dos montajes que supieron liderar la taquilla del circuito del teatro comercial de Buenos Aires: Hairspray, el musical con Damián Betular, Alejandra Radano y Sofía Morandi, entre otros, que se presenta en el Teatro Coliseo; y Desde el jardín, la obra protagonizada por Guillermo Francella junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza, que se ofrece en el Metropolitan.

El jefe de mi jefe, con Federico D`Elía y Diego Peretti, uno de los 4 títulos estrenados el año pasado que sigue estando entre los 10 espectáculos preferidos por el público Gentileza La Plaza

De la sexta posición a la novena por cantidad de espectadores aparecen todos los títulos que vienen dando batalla desde la temporada pasada: Rocky, con Nicolás Vázquez y Dai Fernández, en el Lola Membrives; El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía, en La Plaza; la comedia Una navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi, en el Premier, y La cena de los tontos, que protagonizan Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi en el Astral.

Y en el décimo lugar, cerrando la tabla de los espectáculos con mayor cantidad de espectadores durante la semana pasada, se ubica la comedia musical Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, que se presenta en el Broadway.

Prima Facie Nacho Lunadei

Por fuera de aquellos montajes que realizan varias funciones semanales aparecen otros tres títulos muy diversos entre sí que tienen registro de ocupación de sala por arriba del 80 por ciento. Desde esta otra perspectiva en este otro top ten aparecen Bernarda de la casa, propuesta de clown basada en la obra de Lorca a cargo de la Compañía se señoras, que se presenta en una sala del Abasto; la obra Prima facie, con Julieta Zylbelberg, que hace temporada en El Picadero; y Feliz día, a cargo del dúo los Sutottos que conforman Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que se presenta en la misma sala del pasaje Santos Discépolo.