Taquilla teatral: del éxito de Piaf a las denuncias por “publicidad engañosa” en obras infantiles

Los últimos datos estadísticos sobre el movimiento de espectadores en la escena comercial que cada semana da a conocer la cámara que congrega a productores y dueños de salas comerciales, Aadet, no solo da cuenta de la irrupción de Piaf entre los espectáculos más vistos en Buenos Aires, sino que permiten trazar un balance final sobre lo sucedido durante las vacaciones de invierno en comparación a la temporada 2019 (el último registro de la llamada “vieja normalidad”). En dicho mapa de situación, surge un dato llamativo que hizo tomó estado público gracias a un comunicado emitido por la cámara de productores y gestores de salas: la proliferación de espectáculos infantiles que no cuentan con las correspondientes licencias o permisos para el uso de los personajes televisivos que los protagonizan.

“El gorrión de París” viene asomando

Según los registros de Aadet, y como viene sucediendo desde el verano, Inmaduros, la comedia que protagonizan Adrián Suar, Diego Peretti y Patricia Echegoyen, sigue liderando el top five. Claro que en esta oportunidad ya irrumpe con fuerza Piaf, el montaje que se presenta en el renovado Liceo y que protagoniza Elena Roger. Luego de Inmaduros, el podio se completa con Kinky Boots, el musical con Martín Bossi, Fer Dente y Sofi Morandi; seguido por Los bonobos, la comedia que protagonizan Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán y Lizy Tagliani. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol de la avenida Corrientes. Claro que ahora es Piaf la que ocupa el quinto lugar, desplazando a El método Moldavsky y postergando al sexto lugar a La verdad, la comedia con Agustín Sierra, Candela Vetrano, María del Cerro y Tomás Fonzi que implicó al lanzamiento del teatro Politeama.

Desde hace un mes, cuando se estrenó esta última propuesta, el top five casi no había tenido variantes. Con el estreno del montaje sobre la vida del gorrión de París, que produce el mismo Adrián Suar, todo parece indicar que será uno de los títulos más fuertes de la temporada. De hecho, junto a Las cosas maravillosas, la propuesta que protagoniza Peter Lanzani, fueron las dos únicas obras que la semana pasada trabajaron con un promedio de ocupación de sala del 100 por ciento, aunque –no hay que dejar pasar esta aclaración– la cantidad de espectadores del Liceo es muy superior a la cantidad de butacas disponibles para el unipersonal de Lanzani, que se ofrece en el escenario del Multiteatro.

Vacaciones de invierno: cifras “prepandémicas”

Las últimas estadísticas de Aadet también trazan un panorama sobre el movimiento de público en los espectáculos infantiles durante la última semana de las vacaciones de invierno. El listado estuvo liderado por La granja de Zenón en busca del arcoiris; seguido por Topa; tu primer concierto, Peppa Pig, Shrek, el musical y Canticuénticos. Vale aclarar que Disney on Ice, programado en el Luna Park, no entró en consideración porque la cámara no contempla a los llamados espectáculos de hielo.

El espectáculos Canticuénticos, que se presentó en el patio del Konex, fue una de las propuestas más vistas entre la oferta de obras para todas las edades

En perspectiva, el final de período vacacional de invierno permite trazar una comparativa con los números de la temporada 2019, tiempo previo a la pandemia. En base a las cifras globales que maneja Aadet, durante julio hubo un leve aumento en la cantidad de público en comparación a la temporada de hace tres años. Hasta el momento, el pico más significativo de 2022 en lo que hace cantidad de espectadores se produjo en el mes de abril (en Mar del Pata, contando todos los circuitos, se rompió un récord vigente desde 1988).

En un reciente tuit de la cuenta del Multieatro Comafi, que pertenece a Carlos Rottemberg, presidente de Aadet, da cuenta que en el rubro teatro hay un “empate técnico”, con un 1 por ciento por encima de las cifras de los ocho primeros meses de 2019. No así en música ya que, según los números auditados, la venta de entradas supera en un 75 por ciento a las de hace tres años. En diálogo con LA NACION, Rottemberg vuelve hacer eje en la recuperación de los espectadores. “Ahora el tema es hacer crecer la actividad por encima de los valores de 2019″, asegura el experimentado productor.

Por lo pronto, hay algunos datos alentadores en relación con lo que está por venir. Seguramente, cuando el musical Drácula se presente en el Movistar Arena, con funciones previstas para octubre, la cantidad de espectadores que convoca ese verdadero fenómeno de audiencias tendrá su impacto en la cifras que maneja Aadet. Y de no haber una situación sanitaria compleja, la perspectiva para el arranque de la temporada 2023 en Buenos Aires tiene otra ficha absolutamente ganadora como es el esperado estreno de la versión teatral de Casado con hijos.

Ser la granja de Zenón o no ser, esa es la cuestión

Las recientes vacaciones de invierno expusieron una situación que preocupa a los miembros de Aadet y, por eso mismo, decidieron hacerla pública aunque involucra directamente a los mismos integrantes de la entidad. En un comunicado, advirtieron sobre la proliferación de espectáculos infantiles que se valen de contenidos plagiados en los que se recrea o utilizan engañosamente personajes, recursos de comunicación y hasta títulos para los que no cuentan con las correspondientes licencias o permisos.

En este punto, las variantes de obras como La granja de Zenón o de Peppa Pig, por tomar dos casos testigos, proliferan en la cartelera de las diferentes plazas del país. A simple vista, como en el juego de las diferencias, para el espectador es casi imposible detectar si se trata de la original o de la copia, tratándose estos dos casos de dos espectáculos en vivo protagonizados por actores que cubiertos por los trajes de sus personajes.

Rebelión en la granja de Zenòn: gráfica del original y de su copia

“Esta situación repercute en dos sentidos, que es imperioso destacar y preservar -señala la comunicación dada a conocer ayer-. Por un lado, desde un plano de desarrollo sectorial, va en detrimento de todos los espectáculos y de sus hacedores, que genuinamente cuentan con licencias para la producción y exhibición de contenidos originales. Por otro lado, desde la percepción de nuestros principales destinatarios/as, resulta engañoso para las audiencias que son acreedores de una garantía de confianza que necesariamente debemos respetar, máxime tratándose de público infantil”.

Antes este panorama, la Comisión Directiva y la Comisión de Ética de Aadet implementarán la apertura de un listado que informe sobre los derechos y licencias autorizadas, a fin de ponerlo a disposición a los miembros de la entidad. Aclaran que, a partir del 1° de septiembre, la entidad se reservará la facultad de adoptar sanciones.

El conflicto entre original y copia nunca antes había sido expuesto de esta manera por esta entidad que tiene 104 años de vida. A partir del comunicado, se abren varios interrogantes sobre un tema del cual también es parte Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) que ya está en contacto con Aadet por el conflicto.