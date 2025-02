Tocaron grandes artistas, cerró y estuvo abandonado durante 14 años, lo restauraron y ahora reabre sus puertas

Junín, en la década de 1970. Silvina Baldassarri, su hermana Daniela, y su vecina Jorgelina Giardinieri cursaban la escuela primaria de esta ciudad bonaerense. Como premio, entre quienes mejor se portaban en la semana en el colegio, se sorteban entradas para ir al cine San Carlos , que tiene una de las salas más grandes de la provincia de Buenos Aires. Gracias a sus buenos hábitos, las tres disfrutaban de las funciones cada fin de semana.

Los 101 dálmatas y La magia de los Parchís son algunas de las películas que vieron en el emblemático cine ubicado sobre la Avenida Arias, en el centro de la ciudad. Por ese entonces, había doble función para las películas infantiles y ellas pasaban horas en el cine. Aprovechaban los intervalos para ir al baño y comprar maní con chocolate, garrapiñada y otras golosinas que vendía “Pocho” Carabina, a quien recuerdan con cariño. Años más tarde, el catálogo de las Baldassarri y sus amigas cambió acorde a su edad. Y los elegidos -entre las proyecciones disponibles- eran La carpa del amor (con Cacho Castaña y Ricardo Darín), las películas de Jorge Porcel y las inoxidables sagas de Los bañeros más locos del mundo (con la dupla formada por Emilio Disi y Guillermo Francella). Pero tanto ellas como muchos de los habitantes de Junín, mayores de 30 años, retienen en su memoria algún recuerdo de este emblemático lugar.

La sala del Teatro San Carlos, en plena restauración Gentileza Milo Samperi

Fundada en 1946, la sala del antiguo cine San Carlos tiene dos plantas y una capacidad para 1801 personas, con 1016 butacas distribuidas en la planta baja y 785 en el sector pullman, en el primer piso. Funcionó como cine hasta el año 2001 y luego comenzaron los espectáculos en vivo: por allí pasaron Mercedes Sosa, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Sandro -entre los artistas nacionales- y Ricky Martin, Joaquín Sabina y Ricardo Montaner -entre los internacionales-. Además, contó con un show del bailarín Julio Bocca.

El 22 de diciembre de 2010, San Carlos cerró sus puertas y durante 14 años permaneció abandonado y sin mantenimiento. El último en presentarse en vivo fue Andrés Calamaro, quien pronto tendrá la posibilidad de reencontrarse con su público bonaerense.

“Era una lástima pasar y verlo así, dejado”, se lamenta Silvina Baldassarri, una empleada administrativa, que hoy celebra su reapertura con nostalgia y emoción, repasando las horas que vivió allí durante su infancia, adolescencia y juventud. Y prometiendo regresar para seguir sumando anécdotas e historias para contarle a su nieta Catalina. Por caso, espera poder llevarla a algún espectáculo infantil cuando crezca: hoy tiene nueve meses.

El hall del Teatro San Carlos, en el medio de los trabajos para dejarlo listo para su reapertura Gentileza Milo Samperi

Es que el año pasado la familia Dimarco -conocida en la ciudad por trabajar en la industria del entretenimiento- se hizo cargo de la sala y, literalmente, puso manos a la obra con el objetivo de reabrirla y que se pueda volver a disfrutar allí de diferentes espectáculos.

“El 28 de julio de 2024 firmamos el acuerdo para hacernos cargo de la puesta en valor y el funcionamiento del Teatro San Carlos, tras muchas conversaciones con los propietarios. Al día siguiente, un domingo, ingresamos con mi familia para limpiar el hall del teatro. Queríamos que la gente comenzara a verlo cobrar vida nuevamente. Luego, organizamos equipos de trabajo para abordar tareas de limpieza, pintura, restauración de butacas, renovación de la red eléctrica y la producción de los espectáculos”, explicó el empresario Eduardo Dimarco a LA NACIÓN.

Eduardo Dimarco, sobre el escenario del Teatro San Carlos, en el inicio de los trabajos para poner a punto la sala gentileza Lucía Barragan

El empresario sostiene que San Carlos ocupa “un lugar muy importante” en su vida, ya que allí produjo su primer show internacional: fue con la presentación del cantautor español Joaquín Sabina, en 1999. “En ese momento mi primera hija apenas tenía dos meses. Así comenzó a escribirse nuestra historia en el San Carlos”, recuerda el CEO de Dimarco Internacional.

“Nos llenó de tristeza cuando, por cuestiones internas, el teatro cerró en mayo de 2010, después del show de Andrés Calamaro. No solo era un espacio fundamental para Junín, sino también para toda la región, ya que es el segundo teatro más grande de la provincia”, agrega Dimarco, que comenzó a querer darle vida a este proyecto años atrás, desde antes de la pandemia del coronavirus.

El tiempo que permaneció cerrado hizo que se deterioraran sus instalaciones . “Las palomas invadieron el lugar y su excremento causó corrosión. Sin embargo, el edificio demostró ser muy noble: construido con materiales de alta calidad y con una planificación que permitió su restauración”, detalla el empresario que asiste a diario al teatro para supervisar las tareas de restauración.

La fachada del Teatro San Carlos ya lista para la inauguración

Junín, 2025. Luego de siete meses de obra, y de 14 años con las puertas cerradas, el teatro San Carlos reabrirá sus puertas el próximo 15 de marzo, en el 79° aniversario del emblemático edificio que cuenta con una de las mejores acústicas del país. “Será una noche única, cargada de emoción”, promete Dimarco sobre el evento del que participarán importantes figuras del mundo del espectáculo, así como también artistas locales.

Además, el productor teatral Carlos Rottemberg fue elegido como el padrino de la sala. “Siempre sostengo que los edificios teatrales son el puntapié inicial para que se desarrollen los hechos artísticos. Es lo que dije 50 años. Y durante estos 50 años me pasó varias veces de acompañar este tipo de iniciativas”, cuenta Rottemberg a LA NACIÓN. Y continúa: “En el caso de Junín, las veces que me tocó pasar, incluso acompañando a alguna compañía, siempre miré al San Carlos como el ícono que significaba una de las salas más grandes de la provincia de Buenos Aires”. El productor, además, en cada oportunidad que tuvo, planteó su mayor temor: “Que la sala corriera un destino diferente para el que fue creado”.

Agradeciendo el gesto de Dimarco -cabeza del proyecto de reapertura del cine y teatro-, Rottemberg dirá presente el sábado 15 de marzo en el evento para el que están trabajando a toda hora. “Voy a estar acompañando este regreso, que es lo que Junín merecía”, alienta.

La historia

Juan Carlos Rinaldi fue el primer dueño del San Carlos, que en sus inicios solo era un cine Gentileza Milo Samperi

Juan Carlos Rinaldi, el primer dueño del cine San Carlos -de allí su nombre- no fue un empresario del espectáculo nato. Por el contrario, su actividad nada tenía que ver con el entretenimiento: era mecánico. Y, como muchos, probaba suerte jugando a la Lotería Nacional. Un día “se ganó la grande” y decidió invertir el dinero con la construcción del que se convirtió en el emblemático cine para Junín. Para ello, contrató al arquitecto Gastón L. Cartier para que trabaje en el diseño junto a él, y a la constructora E. Dell’Acqua y Cía. Así le dieron vida a esta gran sala.

Que la fecha de reapertura sea el 15 de marzo no es casualidad. La familia Dimarco apuró las obras de restauración de la sala porque le rendirá un homenaje a quienes la inauguraron 79 años atrás: en aquel entonces, fue con la proyección en blanco y negro de la película argentina No salgas esta noche, dirigida y protagonizada por Arturo García Buhr, quien compartió cartel con Enrique Serrano, Alicia Barrié y Tilda Thamar.

Aquel día marcó un antes y un después en la ciudad ubicada a 260 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Sus habitantes planeaban sus actividades los fines de semana, según lo que proponía la sala. Los más chicos iban a la primera función, que era doble, mientras que los adultos tenían la opción nocturna, en la que presentaban los estrenos nacionales e internacionales.

El antiguo cine y actual teatro, desde adentro

El antes y el después del teatro San Carlos

La familia Dimarco le abrió las puertas de la sala a LA NACIÓN para recorrer las instalaciones mientras continúan con las reformas de cara a la reapertura. Las butacas son las mismas que se colocaron hace más de 70 años. Aunque, en una de las oficinas del subsuelo, hay unas cuantas nuevas -envueltas en papel aun-, listas para usar de repuesto cuando sea necesario.

Los trabajos en la sala del Teatro San Carlos Gentileza Milo Samperi

El piso también es el original. Solo falta terminar de pulirlo. Al lado del escenario -de una superficie de 200 metros cuadrados- está el famoso “camarín rápido”, utilizado por los artistas para cambiarse de look y regresar a escena. En ese mismo, se preparaba Sandro, que no quería hacerlo en otros. Le gustaba oír al público desde temprano. Hay muchos objetos que se convirtieron en reliquia y que hoy adornan los pasillos del San Carlos. Por ejemplo, los enormes proyectores Kalee, con tecnología inglesa, que fueron fabricados en la década de 1940. Los Dimarco analizan exhibir los paneles de control en el hall para que los espectadores puedan disfrutar de la historia del cine.

Los enormes proyectores Kalee, que fueron fabricados en la década de 1940, y que ahora fueron limpiados y serán puestos en exposición gentileza Lucía Barragan

También encontraron cintas de películas enlatadas y en VHS, que atesoran ubicadas en el subsuelo, en donde también realizaron reformas para que haya más de 10 camarines para los artistas y sus respectivos equipos de trabajo. Además habrá una sala de masajes, de vocalización, barbería y peluquería y un espacio de recreación. En esas paredes, además, hay recuerdos de todos los artistas que pasaron por allí y dejaron sus fotos y afiches autografiados y con dedicatoria especial para el San Carlos y su público.

En el subsuelo del teatro se encontraron varias películas almacenadas de cuando el lugar también era un cine gentileza Lucía Barragan

A los baños no tuvieron que hacerle ninguna reforma. Es que no la necesitaban. Sus paredes revestidas con azulejos clásicos marcan la antigüedad y la historia del edificio. Las puertas también son las originales. “La idea era no tocar demasiado”, asegura Dimarco que sí reforzó la luminaria de la fachada con el objetivo de que sea más llamativa. En tanto, el cartel de neón es el original, el que colgaron hace 79 años.

Las puertas de los baños y los azulejos son algunos de los objetos que seguirán presente formando parte de la historia del Teatro San Carlos gentileza Lucía Barragan

Lo que viene: para agendar

El 15 de marzo, el día de la reapertura de la sala, habrá un homenaje a Sandro, en manos del reconocido cantante e imitador Fernando Sanmartin. “Quisimos comenzar con un tributo a Sandro porque siempre iniciaba sus giras en el San Carlos. Lo consideraba su cábala”, resalta Dimarco. Luego, el teatro será testigo del regreso de grandes artistas que volverán a pisar su escenario, así como también habrá otros que lo harán por primera vez.

Al día siguiente, el 16 de marzo, tocará la banda Estelares. Su presentación tampoco es casual: su líder, Manuel Moretti, es oriundo de la ciudad de Junín, y no quiso perder la oportunidad de ser parte de esta histórica reapertura. El 19 de marzo se proyectará Cinema Paradiso. “Refleja de forma hermosa la historia del cine y el amor por las películas”, considera Dimarco sobre dicha elección.

Los fechas de los próximos shows que se podrán ver en el teatro

Andrés Calamaro, por su parte, regresará al teatro que cerró sus puertas con su show en mayo de 2010, casi 15 años atrás: lo hará con localidades agotadas el 29 y 30 de marzo. “Nos pareció significativo que el último artista en presentarse fuera también uno de los primeros en reinaugurarlo”, indica el empresario al respecto.

El 5 de abril será el turno para los más chiquitos: podrán bailar al ritmo de Piñón Fijo. Una semana después, el sábado 12, llegará el recital de Axel, que celebrará sus 25 años en la música. Además, habrá tributos a Coldplay, Soda Stereo y Michael Jackson. Así como también se presentarán Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu.

“El Teatro San Carlos vuelve a brillar gracias al esfuerzo del sector privado, recordándonos una vez más que mientras las promesas se diluyen, los resultados los concretan quienes apuestan con emprendedurismo, trabajo y compromiso”, señala Dimarco mientras sigue supervisando las obras y se muestra ansioso por la llegada del 15 de marzo.

