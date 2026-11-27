El 2027 será otro año pleno de teatro y de figuras. Algunos espectáculos ya están confirmados, otros se encuentran a la espera de la firma de los contratos. La primicia (gratísima, por cierto) es la confirmación del regreso de Soledad Silveyra a los escenarios, de los que debió alejarse a partir de abril por una molestia crónica y un accidente hogareño que la obligó primero a hacer reposo absoluto y luego a seguir un estricto tratamiento kinesiológico (que aún continúa). Esto será recién en abril o mayo y como cabeza de compañía en una obra monumental (de más de tres horas) prestigiosísima y multipremiada: Agosto, Condado de Osage, de Tracy Letts. Como se recordará, la pieza ya tuvo una versión local en 2009, con Norma Aleandro en el papel principal. Luego, en 2013, fue llevada al cine con Meryl Streep. En este caso, aunque aún no está elegido el director ni el resto del elenco, como así tampoco la sala, el proyecto fue confirmado a este medio por su productor, Juan Manuel Caballé.

En un breve diálogo con LA NACION, la querida actriz de 74 años sostuvo: “Espero tener las fuerzas necesarias para semejante desafío porque está claro que para mí se trata de una gran responsabilidad. No es que me tire a menos, ¡pero mirá qué actrices interpretaron antes a semejante personaje! Sus palabras hacen referencia a Violet Weston, la manipuladora y mordaz matriarca de la familia, diagnosticada con cáncer de boca y adicta a las pastillas, que le tocará en suerte.

Entre un Bardo, Baraka y Eureka

María Abadi, Paola Barrientos, Marcelo Subiotto y Agustina Cabo, los protagonistas de Bardo Gentileza

Pero antes, al comienzo del verano, se sumarán a la cartelera teatral porteña dos novedades y una reposición, todas –más allá de sus diferencias- dentro del género comedia dramática.

Del mismo autor de la recordada Mi hijo sólo camina un poco más lento, Ivo Martinic, se estrenará el 8 de enero en el Teatro Picadero Bardo. En principio, el nombre de la obra se refiere a un bar llamado así, que está a punto de ser inaugurado por su dueño junto a su joven novia. Pero las inclemencias meteorológicas lo impiden: afuera llueve torrencialmente, se corta la luz y la mayoría no puede llegar al festejo. Sí aparecerá una exesposa dispuesta a salvar los vínculos familiares antes de que su hijo se marche a Europa sin fecha de regreso. Es entonces cuando, en medio de la tormenta y de la convivencia forzada, Bardo ampliará su significado... Los protagonistas de esta fallida celebración que devendrá en pase de facturas sin ganadores ni perdedores nítidos serán: Paola Barrientos, Marcelo Subiotto, María Abadi y Agustina Cabo. El director de esta pieza es Francisco Lumerman.

Diego Ramos, Martín “Campi” Campilongo, Jorge Suárez, Carlos Portaluppi y Alberto Ajaka, el grupo que llevará adelante esta nueva puesta de Baraka Gentileza

Ese mismo día, el 8 de enero, subirá al escenario de una de las salas del Multiteatro Baraka. La obra de la dramaturga neerlandesa María Goos fue vista aquí con anterioridad (de 2008 a 2011) y fue un gran éxito de público. Se centra en cuatro amigos de la infancia que se reencuentran y enfrentan las tensiones de la vida adulta, el dinero, el poder, la reputación y todo aquello que no suelen decirse. El título es un saludo especial que comparten desde niños y remite a una expresión asociada a la buena suerte. La duda es: a esta altura de la vida, ¿seguirá funcionando así para todos? El elenco que esta vez deberá revelar la verdad estará conformado por Martín “Campi” Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka. A cargo de la dirección de la nueva puesta estará el actor Jorge Suárez.

Gastón Cocchiarale, Muriel Santa Ana, Daniel Hendler, Sofía Gala Castiglione y Valentina Bassi, el elenco de Eureka que sube a escena el 20 de enero Gentileza

Promocionada con el aval de haber ganado el año pasado el Premio Tony en Broadway a la mejor reposición de una obra, el 20 de enero llegará a otra sala del Multiteatro Eureka. ¿Qué pasa cuando quienes defienden el diálogo, la tolerancia y el consenso descubren que ponerse de acuerdo puede ser mucho más difícil de lo que imaginaban? Esa es la pregunta que dispara la pieza de Jonathan Spector. Según se adelanta, Eureka invita a reírse de las contradicciones propias y ajenas, cuestionar las convicciones más arraigadas y reconocer que, incluso cuando todos creen tener las mejores intenciones, llegar a un acuerdo puede convertirse en una misión imposible. Los encargados de resolver el entuerto o pelearse a más no poder en escena serán Muriel Santa Ana, Daniel Hendler, Sofía Gala Castiglione, Valentina Bassi y Gastón Cocchiarale. Y el responsable de que el asunto no llegue a las manos será el director Daniel Veronese.