Go! Vive a tu manera, ¡En vivo!: un gran show con talento y despliegue

Go! Vive a tu manera, ¡En vivo!

Nuestra opinión: muy buena

Dirección: Sebastián Mellino. Elenco: Pilar Pascual, José Giménez Zapiola, Renata Toscano, Santiago Sáenz y otros. Coreografía: Mariano Florido, Camila Villanueva. Teatro: Ópera Orbis. Funciones: hasta el 2 de agosto. Duración: 80 minutos.

Un nuevo fenómeno para la platea juvenil parece haber llegado para quedarse. De forma silenciosa -porque su origen proviene de Netflix, que rara vez comparte números-, Go, vive a tu manera nació como una serie a comienzos de este año. El éxito parece haber sido inmediato, porque no bien concluyó la primera temporada se anunció la segunda para junio y a los pocos días comenzó a circular la noticia de que estos muchachos llegarían al Teatro Ópera para las vacaciones invernales. ¿La excusa? Perfecta, es que la serie trata de un colegio secundario que además de la habitual currícula suma un taller de baile y canto: Go. Los chicos allí se perfeccionan para luego mostrar sus talentos en vivo, en unas competencias intercolegiales. El Ópera se convierte en el terreno fértil para que estos jóvenes llenos de aptitudes las desplieguen.

Mía, Álvaro, Lupe, Juanma, los personajes centrales de esta historia, más catorce compañeros que conforman el elenco completo, se suben al escenario para cantar las canciones que ya son un éxito, todos adoptando los personajes de la serie. Gritos de euforia y casi una veintena de canciones que se suceden con coreografías precisas y, en algunos casos, con banda en vivo es la propuesta para ese grupo etario que no siempre tiene alternativas. Salvo algunas excepciones, estos 18 jóvenes tienen poca experiencia para el vivo y, sin embargo, el resultado es poderoso. Pilar Pascual, que representa a Mía, le hace frente al escenario con soltura y mucha gracia. Lo mismo sus compañeros.

Mucha tecnología, pantallas, luces, colores flúo, ropa deportiva, rap, vestuario que cambia sin parar y marca tendencia es la propuesta invernal para aquellos que sigan la serie y quieran escuchar las canciones en vivo.