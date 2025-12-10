Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"

El lunes 8 de diciembre se estrenó la serie El Hotel de los Secretos, un producto ficcional pensado para consumo en redes sociales a través del celular. Es un formato popular en Asia y Europa, pero que en la Argentina todavía no se explotó tanto. Por ese motivo, cuatro ex Gran Hermano (dos de ellos ganadores) dieron rienda suelta a este modelo que está de moda. Sin embargo, al ver el resultado final, en Intrusos (América TV) los destrozaron.

La miniserie cuenta con 40 capítulos de una extensión aproximada de 45 segundos cada uno. El propósito es que el usuario quiera ver el siguiente sin parar, solo que, al igual que las plataformas de streaming on demand, es necesario pagar para acceder al contenido completo. Esta ficción fue escrita por Sol Levinton y dirigida por Jorge Bechara. El elenco está compuesto por Marcos Ginocchio (Leo), Santiago “Tato” Algorta (Gastón), Luz Tito (Paula) y Martina Pereyra (Julieta).

La reacción de Intrusos a la serie de los ex Gran Hermano

La trama sigue la historia de cuatro amigos que se encuentran en un hotel en Navidad y juntos deben sortear viejos rencores del pasado, al mismo tiempo que un secreto que los involucra está a punto de salir a la luz y poner en peligro su relación.

En esa sintonía, este miércoles desde Intrusos, el panel analizó este producto audiovisual y no perdonaron a los actores con sus críticas. “Están todos en pelo*** y se ven unas actuaciones del carajo”, soltó Rodrigo Lussich con ironía y añadió: “¿Las ternas de los Oscar ya cerraron o llegamos a anotarlos? No, cierto que va Belén, de Dolores Fonzi, que están palo y palo”.

“La gente del otro lado no tiene idea de quiénes son ellos”, agregó Adrián Pallares entre risas. “A Marcos le cuesta hablar”, comentó Paula Varela, mientras que Karina Iavícoli soltó: “No se puede creer lo que uno ve”.

El Hotel de los Secretos - Tráiler

Cabe remarcar que durante el análisis de la actuación del elenco, Varela anunció que, debido al furor de esta manera de crear telenovelas, Wanda Nara y Maximiliano López habrían firmado un contrato para protagonizar una serie vertical en el 2026.

En las redes sociales criticaron la serie vertical con los ex Gran Hermano (Fuente:; América TV)

Acto seguido mostraron algunos de los comentarios y memes que surgieron en las redes sociales a raíz del estreno de la serie El Hotel de los Secretos. “Pensé que los clips de [María Eugenia] ‘la China’ Suárez eran malos, pero esto es aún peor”; “Un fonoaudiólogo para Marquitos”; “Ni dos segundos y ya quiero tirar el teléfono en plena autopista” y “Una bost... de principio a fin. No sé quién le dijo a estos chicos que tienen capacidad de actuar. Lamentablemente, va a dar pie para que un montón de influencers que no están preparados para actuar hagan lo mismo y serán las ficciones del futuro. Todo muy berreta y barato”, fueron algunos de los comentarios por parte de aquellos que vieron los primeros cinco capítulos.

Por su parte, los ex Gran Hermano hicieron posteos en sus respectivas redes sociales y les agradecieron a sus seguidores por el apoyo y el cariño que les brindaron tras el estreno del proyecto. “Salieron los primeros cinco episodios. ¿Qué les pareció hasta ahora? Muchas gracias por todos los lindos comentarios y la tendencia”, manifestó Algorta.

La reacción de Marcos al estreno de El Hotel de los Secretos (Fuente: Instagram/@marcosginocchio)

De igual modo que su compañero, Ginocchio subió una historia de Instagram con el tráiler de la serie y escribió: “Salieron los primeros capítulos”, a la vez que sumó un emoticono de corazón.