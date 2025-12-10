De qué murió Gaspar Valverde, el humorista uruguayo
El actor y humorista se había descompensado el jueves; le diagnosticaron un aneurisma que le provocó muerte cerebral
- 2 minutos de lectura'
El humorista uruguayo Gaspar Valverde falleció el lunes luego de haber sufrido un derrame cerebral causado por un aneurisma, y tras permanecer varios días internado en terapia intensiva.
La noticia fue confirmada por los medios uruguayos, y el deceso se produjo luego de días de internación en el Sanatorio Americano en Montevideo.
Valverde se había descompensado el jueves pasado en su domicilio y el servicio de emergencia lo trasladó al centro médico en el que permaneció en terapia intensiva.
Al actor y humorista le diagnosticaron un aneurisma que, paulatinamente, provocó un deterioro mayor en su cuadro general. Finalmente, el actor tuvo muerte cerebral, y su fallecimiento conmovió a la esfera del espectáculo uruguayo.
La trayectoria de Gaspar Valverde en los escenarios
Valverde, de 50 años, fue una figura central en la industria del entretenimiento uruguayo. Irrumpió en el medio a comienzos de los 2000 como parte de una generación que ganó espacio rápidamente en pantalla. Su versatilidad le permitió brillar tanto en televisión como en teatro, forjando una carrera que lo llevó desde los escenarios de stand-up hasta ciclos de altos niveles de audiencia en horario central, y que también lo encontró probando su talento en la música.
