Joe Kerry: de ser el favorito de Stranger Things a convertirse en una estrella de la música que llega a la Argentina

Cuando Steve Harrington apareció por primera vez en Stranger Things allá por 2016, todos pensaron que sería el “chico malo” de Hawkins. Carismático, engreído, rudo y dispuesto a todo para tomar lo que creía que le correspondía. Nada más lejos de lo que demostró ser realmente. Si bien los destellos de su personalidad se mantuvieron a lo largo de toda la serie, su humanidad, su ingenuidad y sobre todo su bondad lo posicionaron directamente como uno de los personajes favoritos de la serie. Incluso, varios fanáticos aseguran que si llegara a morir en el transcurso de la quinta y última temporada terminarán completamente devastados. Ese cariño traspasó la pantalla y se trasladó al actor que lo interpreta, Joseph "Joe" Kerry. Lo que tal vez muchos no sabían y quizás recién ahora se estén enterando es que lo suyo no es solo la actuación, sino que lleva una vida paralela -y extremadamente exitosa bajo el pseudónimo artístico de Djo- en la música. Una de sus canciones se volvió viral en TikTok, lanzó tres discos con los que recorrió el mundo y, como frutilla del postre, en 2026 se presentará en vivo en la Argentina.

Cuando el joven de 33 años, nacido en Newburyport, Massachusetts, se unió a la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer, tenía poca experiencia frente a las cámaras, pero sí una sólida formación. Se graduó de la Escuela de Teatro de la Universidad DePaul en Chicago e hizo pequeñas participaciones en las series Sirens, Chicago Fire, Empire y la película Henry Gamble’s Birthday Party. Todo cambió cuando audicionó para Stranger Things. “¡Qué oportunidad!... Me sacaron del anonimato y me pusieron en esto que me catapultó al ojo público. Pero entonces, inmediatamente, me invadió una sensación de... ¡Madre mía! Extraño a mis amigos y mi sentido de comunidad. Me llevó algunos años, la verdad, lidiar con eso”, reconoció en diálogo con The Guardian. Y es que, con 23 años, dejó su vida en Chicago para mudarse a Atlanta y rodar la serie.

En 2016, Joe Kerry se puso en la piel de Steve Harrington en la primera temporada de Stranger Things; su personaje se convirtió en uno de los favoritos de la serie (Foto: IMDb)

Si bien originalmente se probó para el personaje de Jonathan Byers -el cual finalmente quedó para Charlie Heaton- le dieron el de Harrington. Y para ser honestos, ¿hoy podrían imaginarse estos roles invertidos? Probablemente, la respuesta sea negativa.

Este trabajo le significó el salto al estrellato. Las puertas se abrieron y el teléfono no paró de sonar. Le llegó la propuesta de protagonizar las películas Spree y Cómplice en Fuga (Marmalade), de trabajar en Free Guy: Tomando el control (Free Guy) con Ryan Reynolds, Jodie Comer y Taika Waititi, en Finalmente l’alba con Willem Dafoe, Lilly James y Rebecca Antonaci y de sumarse a la quinta temporada de la serie Fargo. Si bien no le fue mal, donde realmente puso toda su energía, tiempo e interés fue en la música.

Kerry junto a Jodie Comer en Free Guy: Tomando el control de 2021 (Foto: IMDb)

Tras abandonar la banda Post Animal debido a sus compromisos con Stranger Things y bajo el pseudónimo artístico Djo - el cual adoptó para diferenciarse del universo de la serie -, decidió volver a apostar por la música. Y lo bien que hizo. ¿Por qué? Porque se convirtió en una sensación.

"End of Beginning" por Djo

Lanzó los álbumes Twenty Twenty (2019), Decide (2022) y The Crux (2025). En el segundo está incluida la canción “End of Beginning”, la cual supo escalar al tercer puesto del Top 50 de Spotify y se volvió viral en TikTok. “Es súper raro y muy intangible”, reflexionó en diálogo con Nylon sobre el concepto de “volverse” viral. “Está justo al límite de lo que está pasando en la industria musical ahora mismo, donde la gente busca momentos virales. Y me topé con uno por casualidad, sin hacer nada. O sea, existe el miedo de que la gente te conozca por una cosa, pero yo ya soy conocido por una sola, así que no pasa nada. Hasta que tocamos en vivo hace poco en un festival itinerante por Australia y Nueva Zelanda llamado Laneway, y un par de miles de personas cantaron la canción. Ahí pensé: ‘Bueno, ahora supongo que lo entiendo. Estamos al otro lado del mundo. Nunca estuve acá’“, sostuvo.

Kerry se dedica a la música bajo el pseudónimo de Djo; lanzó tres discos, recorrió los Estados Unidos y Europa y su tema "End of Beginning" se volvió viral (Foto: Instagram @coachella)

Pero, al contrario de lo que pensaba, la canción que lanzó en 2022 dio la vuelta al mundo. Se presentó en el festival Coachella, en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon (NBC) y este año recorrió Europa y los Estados Unidos con su gira Back On The World Tour 2025 junto a Post Animal. En 2026 llevará su música a Latinoamérica y llegará por primera vez a la Argentina.

El 11 de marzo de 2026 Djo tocará en el Teatro Vorterix; el 13 de marzo se presentará en vivo en el Lollapalooza (Foto: Instagram @lollapaloozaar)

Djo es uno de los artistas que se presentará en el Lollapalooza Argentina 2026. Tocará el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Asimismo, esta semana se lo confirmó dentro de la lista de los sideshows del festival. Dará una presentación más íntima, pequeña y privada el miércoles 11 de marzo en el Teatro Vorterix (Avenida Federico Lacroze 3455). La preventa de entradas exclusiva para clientes Santander American Express comienza este miércoles 10 de diciembre. A partir de las 13, arranca la venta general con el resto de los medios de pago y a través de la plataforma Allaccess, donde también se pueden adquirir entradas para el festival.

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things ya están en Netflix; los siguientes tres se estrenan el 25 de diciembre y el último el 31 de diciembre COURTESY OF NETFLIX

Ahora, mientras continúa enfocado en su música, Kerry está en la etapa de promoción de la quinta y última temporada de Stranger Things, un viaje que comenzó hace una década. Si bien la misma se rodó en 2024, el 26 de noviembre, cuando se estrenaron en Netflix los primeros cuatro episodios, comenzó oficialmente la despedida. “Cerrar un capítulo de diez años fue definitivamente un momento agridulce, pero estaba muy feliz con la forma en la que terminó para mí, personalmente”, sostuvo durante la avant premiere en Los Angeles en conversaciones con Extra. Incluso aseguró que los fanáticos estarán felices con el desenlace. “Les va a gustar”, afirmó convencido. Para comprobar sus palabras habrá que esperar al 25 de diciembre a las 22 (hora argentina), fecha en la que se estrenan el quinto, sexto y séptimo episodio, y al 31 de diciembre, cuando tendrá lugar el gran final.