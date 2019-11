Un Happening (de todo como en botica), un viaje al espíritu bohemio

El elenco en la exiglesia de la calle Sáenz Peña que ambientó Bergara Leumann

La obra retoma el sueño de Bergara Leumann en su singular espacio y con actores de lujo

Leni González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2019

El medio siglo del café concert continúa de festejo en Buenos Aires. Este año, además, con epicentro en uno de los focos más luminosos de los sesenta y principios de los setenta: La Botica del Ángel. Hace poco fue Alejandro Veroutis quien eligió el espacio creado por Eduardo Bergara Leumann para homenajear a las mujeres destacadas del género. Y a partir de hoy, la fiesta se llama Happening (de todo como en botica) y su intención es recrear lo más fielmente posible el espíritu de aquellas noches tangueras entre mágicas y psicodélicas.

"Quisimos ser auténticos por toda la admiración al legado que Eduardo dejó en este espacio mágico, emblemático e histórico que es la Botica, hoy Museo de Artes Escenográfico. Desde abril, venimos gestando este espectáculo. Hace once años de la partida de este artista único y este es el tributo y homenaje oficial que nunca tuvo", dice Juan Cantafio, productor artístico del show y programador de la Botica, quien muy joven trabajó con el "Gordo" en el programa de tevé Botica de tango, en los ochenta. El socio creativo de Cantafio es Fernando Albinarrate, autor de la premiada Ni con perros ni con chicos, responsable del libro, la música y la dirección. "No conocí a Bergara en persona ni tampoco a la Botica original. Era muy chico en esa época. Pero en mi casa, mis padres no se perdían nunca sus programas. Ese espíritu de eclecticismo y variedad, de mezclar y armonizar lo improbable es típicamente argentino, es el Di Tella y es la Botica", dice Albinarrate que en este Happening mezclará, como su inspirador, diversos géneros musicales y distintas tradiciones de music hall y varieté locales: desde el jazz al tango, del bolero al rock y de la lírica a los couplés. Habrá canciones icónicas y otras creadas para esta nueva ocasión.

Desde el ingreso del público a la boletería, empieza el espectáculo que se estructura como una (falsa) visita guiada. Durante ese recorrido en que los espectadores son, a la vez, parte de la obra, suceden distintas performances a la manera de los famosos happenings. Acompañados por los artistas -que serán guías del Museo, críticos de arte, visitantes snobs, la periodista y su camarógrafo, el portero y otros personajes-, los visitantes recorrerán los pasillos y galerías de arte, las dos salas -la Nave y el Café concert-, el patio, la cafetería art nouveau (donde degustarán un café sin cargo) y hasta los baños diseñados por Raúl Soldi.

Los artistas convocados son, por orden alfabético, Sebastián Codega (también hace la coreografía), Lucila Gandolfo, Sebastián Holz, Oscar Lajad, Florencia Otero, Julián Pucheta, María Rojí, Ivanna Rossi, Anahí Scharovsky y Patricio Witis, un grupo muy prestigioso del teatro musical al que se suma el debut del joven Rodrigo Arias. En cada función, habrá figuras invitadas que firmarán sus "estrellas", las que pasarán a formar parte del Museo de la Botica: Aníbal Pachano, Antonio Gasalla, Virginia Innocenti, Lino Patalano, Patricia Sosa, Ricky Pashkus, Pepe Cibrian Campoy, entre otros nombres reconocidos.

"Aunque lo pensamos al principio, no habrá un actor que personifique a Bergara porque él está presente en cada lugar de la Botica: es su lugar y su legado sin que haga falta alguien que lo evoque interpretándolo. No hay personajes como en una obra de teatro o en un musical, los códigos son más laxos, es más lúdico. Jugamos a ser personajes que se desdibujan y construimos otros por el camino. Un actor empieza siendo un invitado o parte del público y, de pronto, se pone a cantar: pasa de todo, como en Botica", dice Albinarrate.

Otro aspecto destacable de esta propuesta es que gran parte del vestuario es el original, es decir, los trajes diseñados y confeccionados por Bergara Leumann para la Botica el Ángel y para la Botica de Tango, ahora curados por la experimentada vestuarista Mini Zuccheri.

Por solo ocho funciones en 2019, el plan es continuar el año próximo con más invitados especiales (como Graciela Borges, Carmen Barbieri, Elena Roger, Raúl Lavié y Valeria Lynch) y el mismo espíritu de tradición renovada.

Happening

(de todo como en botica), de Fernando Albinarrate

En La Botica del Ángel (Luis Sáenz Peña 543).

Hoy, jueves 28, viernes 29 y sábado 30, a las 20 y 22.15.

Entrada: $ 600.