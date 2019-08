La obra protagonizada por Roberto Carnaghi se pregunta qué habría pasado si el "Morocho del Abasto" no hubiese subido a ese fatídico vuelo

"No se vaya de esta tierra, Morocho", le gritó Poupée. Pero él no la escuchó. Y se fue. Y su destino fue unívoco. Primero Europa y los Estados Unidos; luego una gira por América Latina que tuvo su trágico final en 1935, en Medellín. ¿Alguna de las personas que ahora leen estas líneas imagina qué habría sido de la vida de Carlos Gardel de no haber fallecido en ese avión que estaba a punto de despegar en Medellín? ¿Habría cambiado la historia del tango? Seguramente no, porque el tango tuvo vida propia y diversidad más allá de su tótem y no necesitó a Gardel para comenzar en la década del cuarenta (cinco años después de la muerte del Zorzal Criollo), sus años dorados. Sin embargo, no deja de llamar la atención cómo esta música tan arraigada a cuestiones culturales e idiosincráticas se actualiza en diversas formas artísticas y apela, en ocasiones como ésta, a la figura emblema: Carlos Gardel .

Pouppé no es la protagonista de un shimmy de Irvine Cohn y Frank Silver que llegó a la voz de Carlitos en la versión de Numa Córdoba sino el personaje que encarga Ana Rodríguez en la comedia musical Aquí cantó Gardel. El tango se reinventa en un género teatral-musical que volvió a florecer con mucha fuerza en las últimas décadas y, de algún modo, busca nuevas formas para seguir enfrentando un siglo (el XXI) para el cual, en principio, no estaba predestinado. De hecho, esta obra escrita por Mariano Saba y dirigida por Nelson Valente tiende un puente entre pasado y presente. La pieza fue creada especialmente para el aniversario número noventa del Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza, a instancias de su directora artística, Monina Bonelli. La leyenda de que la actuación que dio Gardel en esa sala el 10 de septiembre de 1933 ha sido la última en nuestro país antes de emprender una extensa gira de conciertos y películas que terminó con su muerte, casi un año y medio después, se convirtió en un musical con la participación magistral de la Orquesta del Tango de la Ciudad y un elenco que encabeza Roberto Carnaghi y se completa con Omar Calicchio, Laura Silva, Alfredo Allende, Guido Botto Fiora y Ana Rodríguez.

Roberto Carnaghi y Omar Calicchio, dos de los protagonistas de la puesta

Los directores de la orquesta Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci compusieron músicas y escribieron arreglos de temas muy tradicionales del género para adaptarlos a esta obra. Y la gigantesca típica tanguera de treinta músicos casi cumple una doble función, concertante y acompañante, con una alta exposición que en ningún momento intenta pelear el protagonismo con los actores ni con el relato hablado.

La ficción cuenta la historia de un poeta del tango que es homenajeado por su aporte a la cultura y la manera cómo, mediante un conjuro, trae al presente a su temprano pasado, el de un niño de 8 años que vio cantar a Gardel el 10 de septiembre de 1933, en el Cine Teatro 25 de Mayo; un hecho que lo marcó para toda la vida. Hay risas, hay muy buenos parlamentos solamente expresados en verso, sin prosa, hay canto y un poco de baile y hay una breve y extraña sensación que invade al público en la frase de Poupée. "No se vaya de esta tierra". Pero el Morocho del Abasto, El Mudo, el Zorzal Criollo, no la escuchó.

Un teatro colmado disfrutó de la propuesta

El hecho de que una comedia musical sea -además de una parte central de los festejos de aniversario del Teatro 25 de Mayo- el espectáculo de apertura del festival y mundial Tango Buenos Aires es una manera diferente de comenzar este encuentro que ya tiene dos décadas de vigencia en la agenda porteña de cada año. Y también es una forma de producir tango desde otros lenguajes.

Habrá más funciones de "Aquí cantó Gardel". Hoy, a las 20.30, con entrada gratuita (la reserva online se realiza en la página del festival). Para los que quieran otro tipo de actividades en este primer fin de semana de festival y mundial, estas son algunas alternativas.

Roberto Carnaghi encarna al poeta que, cuando tenía 8 años, vio cantar a Gardel en su último show en la Argentina

En la Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca), hoy, a las 18, el grupo Las Bordonas festeja sus 20 años. El Sexteto Mayor se presentará una hora después junto a la cantante Amelita Baltar. El Quinteto Ventarrón presentará su nuevo disco junto a Juan Varela y el Quinteto Real, encabezado por César Salgán (hijo de Horacio, su fundador) celebrará sus 60 años.

Al día siguiente la jornada comenzará con un proyecto que seguramente sonará por fuera de cualquiera de las convenciones tangueras: a las 14, en la Usina, el grupo Paralelo 33 interpretará música de Astor Piazzolla. Dos horas después se presentará el trío del bandoneonista Juan José Mosalini y, a las 17, habrá un homenaje a Juan Carlos Copes. A las 18, la orquesta El Arranque ofrecerá un concierto dedicado a Leopoldo Federico. También en plan celebratorio de una carrera artística, el bandoneonista Walter Ríos festejará sus 70 años con la música. Una hora antes, a las 20, el cantautor Gabo Ferro presentará su espectáculo Loca. Hoy y mañana también habrá actividades en los espacios culturales Carlos Gardel, Julián Centeya y el Adán Buenosayres y en los bares notables Los 36 Billares y Café García, entre otras salas porteñas. La programación completa se puede encontrar en la sección "Día x Día" de la web del festival.

El domingo, por las PASO, no habrá actividades tangueras.