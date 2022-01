Una comedia que analiza las relaciones de pareja y las fronteras entre el amor y el desamor

Las máscaras en el amor, la honestidad con el otro y uno mismo, las preguntas y los planteos que surgen en la intimidad en una pareja son algunas de las cuestiones que aborda Un balcón con vistas, como se llama esta comedia escrita por Laura Molpeceres que, tras seis temporadas exitosas en España y más de 100 funciones, el domingo 23 se estrenará en la calle Corrientes.

Con dirección de María Rosa Frega y un elenco que integran Georgina Mollo, Solange Verina, Gastón Ares y Nicolás Zuviría, la pieza analiza las relaciones de pareja y las fronteras entre el amor y el desamor “donde la verdad está oculta en todo momento y sin embargo, siempre permanece visible ”.

“Un balcón con vistas es una comedia muy inteligente y delirante que nos hace pensar si realmente somos honestos con nuestros sentimientos y con los de nuestras parejas. A través del encuentro de dos parejas muy particulares se genera una serie de enredos, engaños y mentiras que harán replantearse a sus protagonistas si están en el lugar que quieren estar ”, apunta la directora María Rosa Frega.

El actor Gastón Ares y la directora María Rosa Frega, a punto de estrenar en el CPM Multiescena DIEGO SPIVACOW / AFV

Justamente, en esa lucha constante por entender al otro y encontrar la mejor versión de sí mismos a través de enredos y verdades a medias aparece Diego, como se llama el personaje de Gastón Ares (Por amarte así, Fanny la fan, Viudas e hijos del Rock and Roll), que jugará un papel clave en el desarrollo de la trama.

“Diego es un personaje muy particular, principalmente porque la autora lo ha elegido para que a través suyo se liberen una serie de pensamientos, ideas de alto impacto que van a poner en jaque tanto a los demás protagonistas como a sí mismo. Es un personaje realmente alucinante con parlamentos muy potentes, y desde el primer momento me generó una introspección que me llevó a pensar sobre las relaciones, sobre el significado del amor o la pareja perfecta. Siempre tenemos alguito que sanar, alguito que festejar o alguito que brindar respecto del amor”, reflexiona el actor, que actualmente forma parte del elenco de Entrelazados, una de las primeras producciones de Disney+ realizadas en la Argentina, y del elenco de El primero de nosotros, la nueva tira de Telefe .

Ares y Frega estrenarán Un balcón con vistas, exitosa comedia española DIEGO SPIVACOW / AFV

Con más de 50 mil espectadores en España, cabe preguntarse si un éxito de estas características puede trasladarse sin más a la cartelera porteña, un interrogante que sólo se responderá con el transcurrir de las funciones, pero que cuenta como mascarón de proa con un texto probadamente eficaz.

“Uno no sabe cuándo una obra va ser un éxito, es el público el que hace estos éxitos, pero sí creo que hay un factor clave, y es que la obra está excelentemente escrita. Más allá de los actores maravillosos que tuvo en España, creo que también gustó tanto porque trata una temática muy fresca y muy actual. A pesar de que el planteo parece simple, es una comedia que trata con mucha profundidad el tema del amor y el desamor, así como las caretas que a veces nos ponemos para estar con otra persona, no siendo nosotros mismos. Una temática bastante universal que nos atraviesa a todos en cualquier parte del mundo”, concluye Frega.

En el mismo sentido, Ares sostiene que uno de los aspectos que más le sedujo de esta comedia fue su texto “perfectamente escrito”. “Es una obra en la que no sólo sucede lo que sucede, sino que constantemente por debajo está sucediendo otra cosa. Y eso me parece asombroso. El público argentino no está exento en absoluto a estas cuestiones del amor, sobre todo en estos tiempos pandémicos, y la obra lo va poner en jaque y lo va movilizar fuertemente”, concluye.

PARA AGENDAR

Un balcón con vistas. Domingos, a las 20.30, en el teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764). Entrada general: 1200 pesos en Plateanet, Atrápalo y Boletería del Teatro.