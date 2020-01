Veinte millones: la vieja fórmula que ya cansa y desentona

Gustavo Lladós SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020

Libro: Sebastián Almada y Christian Alonso / Elenco: Carmen Barbieri, Marcelo De Bellis, Alberto Martín, Sol Pérez, Sebastián Almada, Mónica Farro y Christian Alonso / Dirección: Sebastián Almada / Escenografía: Daniel Feijoo / Teatro: Atlas / Duración: 80 minutos / Nuestra opinión: mala

MAR DEL PLATA.- La historia de la comedia es sencilla: mujer madura está perdiendo la memoria y quiere legarle toda su fortuna al hijo que abandonó en la niñez en un orfanato. Cuatro impostores se presentan en su mansión a lo largo de unas horas y la confunden aún más. Solo el espectador que llegue motivado hasta el final descubrirá quién es el elegido por la dueña de casa para quedarse con sus empresas, valuadas en veinte millones.

El problema en Veinte millones es, sin dudas, el texto: débil y repleto de gags fáciles (cuando no directamente furcios) que remedan a los de ciertas comedias de antaño. En medio de todo esto no falta el comentario sobre la cola de Sol Pérez ("es una budinera para hacer un flan para 12 personas").

Es verdad que este tipo de obras tienen aún un público fiel en Mar del Plata, sobre todo si el elenco incluye varias figuras populares y/o mediáticas. En ese sentido, no se puede negar el imán de atracción que es Carmen Barbieri como la bastonera de la obra. Siempre efectiva, chispeante y graciosa, es una profesional de la comedia como pocas, que se merecía un vehículo mejor en su regreso al género, después de tantos años liderando revistas.

A su lado, casi todo el elenco desentona, en algunos casos por falta de experiencia, y en otros -increíblemente, ya que se trata de figuras con muchísimo oficio-, por cierto desgano. Así las cosas, Veinte millones se reduce a Carmen Barbieri y a no mucho más. Aunque sería injusto no reconocer a la producción, que no ahorró en gastos en la escenografía (de Daniel Feijoo) y el vestuario personal de Barbieri (de Manuel González), ambos de gran calidad y buen gusto.