La China Suárez escrachó a usuarias que la criticaron en redes sociales

María Eugenia ‘la China’ Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez no por un nuevo proyecto personal ni por su vida sentimental junto a Mauro Icardi, sino por su reacción ante las críticas que recibió en redes sociales.

Todo comenzó con un posteo en su cuenta de Instagram, donde la actriz compartió una serie de fotos con un llamativo outfit. Sentada sobre un sillón, posó con una chaqueta negra estilo militar tipo húsar, con bordados dorados y mangas rojas, combinada con una falda blanca de encaje romántico y botas bucaneras de charol negro, altas y de taco fino.

El look de la China Suárez que desató la polémica (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La publicación acumuló miles de ‘Me gusta’ y comentarios con elogios sobre su apariencia vanguardista, pero también aparecieron mensajes críticos que cuestionaban su elección de vestuario. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la ex Casi Ángeles decidió no ignorarlos.

La China Suárez expuso a aquellas mujeres que la agredieron en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sangrejaponesa)

Desde sus historias de Instagram, María Eugenia comenzó a compartir capturas de pantalla de algunos de los comentarios negativos. No solo mostró los mensajes, sino también los nombres de los usuarios y, en algunos casos, las fotos de perfil de quienes la habían criticado. Entre los mensajes expuestos se leía “Qué ridícula para vestirse, entre otras cosas”, escrito por una usuaria identificada como @lilianabecker. Otra comentó con ironía “¿Ya es Halloween?”, por lo que Suárez respondió directamente en la historia: “No sé Eri, decime vos”, y sumó una foto de uno de sus outfits.

La China Suárez quiso dejar en evidencia a aquellas personas que la critican y se generó un enorme debate alrededor de su actitud (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa)

En otro intercambio, una usuaria le escribió: “¿No era que no te importaba el hate? No resistís medio archivo”. La actriz replicó: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. ¡De paso los comparto!”. La decisión de la China generó opiniones encontradas.

Con los posteos realizados por la China Suárez, quedó en evidencia que muchas de las personas que la critican son otras mujeres (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa)

Por un lado, muchos seguidores celebraron que expusiera a quienes la atacan desde el anonimato y señalaron que se trata de una forma de visibilizar el acoso digital que suelen sufrir las figuras públicas. Por otro, hubo quienes cuestionaron el método y consideraron que mostrar nombres y perfiles puede derivar en una dinámica aún más violenta, al exponer a esas personas a posibles ataques masivos de sus seguidores más fieles.

Muchos de los mensajes negativos que le dejaron, la actriz decidió contestarlos en historias de Instagram (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa)

Para tratar de ponerle un cierre al escándalo, horas más tarde la actriz decidió redoblar la apuesta desde sus redes sociales, por lo que compartió un collage con distintas imágenes de archivo en las que se la ve, a lo largo de los años, lucir chaquetas estilo militar similares a la que desató la polémica.

La China Suárez mostró sus looks favoritos de los últimos años (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa)

En las fotos aparece combinándolas en eventos nocturnos, presentaciones, salidas informales e incluso arriba de un escenario, lo que confirmó que se trata de una prenda recurrente en su guardarropa. “The China look”, escribió sobre el collage y dejó en claro que no se trató de una elección aislada, sino de un sello personal dentro de su identidad fashion.