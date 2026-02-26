El fuerte descargo de un ex Gran Hermano contra el reality: “Todo mentira”

El estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, por la pantalla de Telefe, arrancó con gran intensidad esta semana, con dos galas de ingreso que rápidamente se instalaron en el centro de la conversación pública. Con el correr de los días, las repercusiones no tardaron en multiplicarse y, en ese clima de análisis permanente, una opinión en particular logró destacarse: la de Mauro Dalessio, exparticipante de la edición 2024, cuya reacción inesperada generó todo tipo de comentarios en redes y entre los seguidores del reality.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Mauro no dudó en expresar su postura y fue tajante al señalar varios aspectos que, según él, no le cierran de esta nueva edición de Gran Hermano. En su descargo, apuntó de lleno contra la producción y el proceso de casting del programa y lanzó una frase que encendió la polémica: “Básicamente, se rieron en tu cara en el casting, no hace falta ni que te lo diga”, dijo al comienzo del video, antes de avanzar punto por punto con las críticas que rápidamente generaron repercusión.

Polémica tras el debut: un exparticipante apuntó contra la producción de Gran Hermano (Captura: Instagram @_maurodalessio)

En primer lugar, Dalessio apuntó directamente contra el proceso de selección y cuestionó las expectativas que, según él, se generan sin sentido. “La primera, por qué carajo le crean tanta ilusión a la gente, los hacen ir, hacer cola horas, vienen de todas partes del país para que metan gente que ya sabían que iba a entrar desde que terminó mi Gran Hermano 2024”, lanzó. Y sumó, sin filtro: “No los hagas ir, flaco. No les generes ilusión. La ilusión mata”.

En un segundo tramo de su descargo, el exparticipante también criticó a quienes hoy cuestionan al ciclo del que formaron parte. “Segundo, la cantidad de personas que dicen cada burrada (sic), bardeando al programa. Flaco, es el programa que te dio de comer, hermano, ¿por qué lo bardeás?”, expresó. Luego agregó: “Está bien, el casting es muy dudoso, pero de ahí a bardearlo y después querer vivir de eso…”.

Mauro Dalessio fue participante de Gran Hermano en la edición 2024

Por último, dejó en claro que su enojo por lo que ve en redes sociales. “Esto es muy personal, pero me da bronca porque te están mintiendo. Vi fácil 20 TikToks de gente diciendo: ‘estuve a punto de entrar’”, señaló, diciendo que eso no era cierto. Y cerró con una crítica contundente al discurso digital que rodea al reality: “Parece todo hecho por ChatGPT, es IA, no sabés qué cosa es verdad, si te están mintiendo, todo mentira que te quieren meter. Es tremendo”.