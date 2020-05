Sin ropa, el actor relató a sus seguidores un encuentro sexual con un masajista

Diego Ramos sorprendió a sus seguidores en las últimas horas con un video en el que relata una visita a un masajista que se convierte en un encuentro sexual . Sin ropa, y desde la cama, el actor se filmó hablando a cámara y revolucionó a todos con una historia aparentemente íntima.

Las imágenes se diseminaron por todos los rincones de las redes sociales en cuestión de horas, y el nombre del actor se volvió tendencia en Twitter. Es que el video, además de registrar un relato erótico de Ramos, lo muestra a él completamente desnudo y acostado en la cama.

En la publicación, el actor realiza una narración atrapante: "Me fui a hacer un masaje, y la persona que iba hacérmelos me dice, '¿querés uno común o uno sensitivo?'. Y yo, que soy una persona muy espiritual, le dije: 'sensitivo'". Y la historia siguió fue subiendo el tono: "Me saqué la ropa, la persona también se sacó la ropa, me tiré boca abajo, y empezó a ponerme aceites, cremas y a masajearme la espalda", continuó Ramos. Mientras habla a la cámara, el actor se saca la toalla que lo cubre y se acuesta en la cama. De acuerdo con el remate de la historia de Ramos, el encuentro derivó en algo más que un masaje.

La historia de Ramos se trata de una adaptación de la obra Sex, en la que participa actualmente y que estaba en cartel antes de que comenzara la pandemia por coronavirus . Jose María Muscari , director de la obra, buscó adaptar el trabajo del elenco a una versión virtual.