La 66° edición del Festival Ncional del Folklore en Cosquín, Córdoba, se lleva a cabo este año entre el sábado 24 de enero y el domingo 1° de febrero. Se trata de uno de los eventos dedicados a este género musical más importantes del país. La Plaza Próspero Molina reúne a algunos de los artistas más destacados de la música nacional a lo largo de sus nueve lunas. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo es la grilla completa.

Este año, pasarán por este emblemático escenario Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastoruti y Milo J, entre otros.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

Cosquín 2026: la grilla completa del Festival Nacional de Folklore

Luna Fecha Grilla de cantantes y bandas Primera Luna Sábado 24 de enero Christian Herrera (revelación 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (revelación 2025), Jorge Rojas, Delegación de Santa Fe y Cacharpaya Segunda luna domingo 25 de enero Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil Tercera luna Lunes 26 de enero Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay Cuarta luna Martes 27 de enero Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas Quinta luna Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Sexta luna Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Cómo comprar las entradas de Cosquín Folklore 2026

Aún están a la venta las entradas del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, que se pueden conseguir de forma online por el sitio Autoentrada. Los precios varían por sector y noche, y van desde $26.000 hasta $115.000 aproximadamente, más un 10% de cargo por servicio de la ticketera.

Por otro lado, es posible adquirir los tickets de forma presencial. Estos son los puntos de venta:

Boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09:30 a 02:00 hs.​

Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

Vale recordar que los menores de 6 años entran gratis sin butaca presentando el DNI); desde 6 años pagan. Por su parte, las personas con discapacidad tienen filas reservadas en el sector D.

A continuación, el paso a paso para sacar las entradas de Cosquín Folklore 2026 por internet:

1 Ingresar a Autoentrada

Dirigirse al sitio oficial de Autoentrada. Para hacer la compra, se debe iniciar sesión o registrarse con mail y contraseña.

2 Elegir el evento

Hacer click en “66° Festival Nacional de Folklore“. Seleccionar la noche o “luna” del festival (del 24 de enero al 1 de febrero de 2026) desde el calendario disponible.​

3 Seleccionar entradas

Elegir el sector (A, B, C, D o platea según disponibilidad y preferencia de ubicación en la Plaza Próspero Molina).​ Indicar la cantidad de entradas necesarias y verificar la grilla de precios por sector y fecha.​

4 Pagar las entradas

Completar los datos personales (nombre, DNI, email) y seleccionar el método de pago. Luego confirma el pago. Una vez terminado todo el proceso de compra, llegará a la casilla de correo indicada un mail con la confirmación y los tickets.​ Estos se pueden imprimir o guardar en el celular para presentarlo en la entrada del festival (con código QR válido).

Cómo ver en vivo las lunas del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026

Los shows de cada una de las lunas de la edición de este año del Festival de Folklore se podrán seguir en vivo por streaming, ideal para quienes no puedan atender al evento. Se emitirá cada noche en el canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, que se llama “Aquí Cosquín”. Por este medio se harán las transmisiones en la duración del festival.

Por otro lado, TV Pública también se encargará de la cobertura de Cosquín Folklore 2026 por su canal de TV como por su canal de YouTube. Desde las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne presentarán Se Siente Argentina, con móviles en vivo en la localidad cordobesa. Además, será televisado por Canal 10 de Córdoba.