Vuelve Tu ternura Molotov, una sátira mordaz sobre el racismo y la mentira

Victoria es presentadora de televisión. Daniel es un abogado mediático. Son una pareja. El tiene 40 y ella 30, sienten que es el momento ideal para tener un hijo. En eso están, cuando suena el timbre del departamento y un paquete que llega modificará sus vidas. O los hará enfrentarse a lo imprevisible. La obra es de armas tomar, no porque utilicen armas, las que en todo caso son verbales, pero lo cierto es que su diálogo filoso, explosivo, hará que los espectadores luego de reírse se pregunten si no han hecho o pensado alguna vez como estos personajes, que mejor será no tenerlos de vecinos. Ritmo vertiginoso, acción, intriga y un interrogante ¿conocemos todo de la vida de la otra persona con la que convivimos y es nuestra pareja, o no? Estos y otros ítems se cocinan a fuego para nada lento en Tu ternura Molotov, del multipremiado autor venezolano Gustavo Ott, que sintetiza su texto con una frase de Sartre: “el infierno son los otros”.

La pieza se conoció originalmente en 2004, en el teatro Cuyás de las Palmas, Canarias, se representó en distintos países y se podrá volver a disfrutar a partir de mañana, a las 21, en El Ópalo, de Junín 380, con los protagónicos de Magalí Sánchez Alleno y Nelson Rueda, dirigidos por Corina Fiorillo.

“Estamos felices de este nuevo encuentro con el público y con una pieza que nos exige mucho y es puro disfrute”, dice Nelson Rueda, que tiene entre sus mejores créditos Un instante sin Dios junto con Arturo Bonín, El avaro, Las noches blancas, El principio de Arquímedes, La bestia rubia y Kalvköt, carne de ternera. “De Tu ternura Molotov –ganadora del premio Ricardo López Aranda y al mejor texto en el Festival Iberoamericano de teatro– lo que podemos anticipar es que el texto es atrevido, desafiante y no deja que el espectador se relaje un segundo. Como bien lo sintetiza nuestra directora, el público se reirá, cuestionará, asombrará y saldrá con muchas preguntas”, destaca Sánchez Alleno que, además, es cantante, conductora de televisión y musicoterapeuta, ganó varios premios Hugo, fue protagonista de Blum, junto con Humberto Tortonese; y trabajó en La novicia rebelde, La Bella y la Bestia, Saltimbanquis y Company, entre otros musicales. “Exige de un espectador activo e inquieto y es ideal para estos tiempos vertiginosos que vivimos”, acota Rueda, que no es la primera vez que actúa con Sánchez Alleno. Hace varios años, en Microteatro, hicieron Complejamente amigos, de Alberto Rojas Apel, también dirigidos por Fiorillo; y compartieron el escenario del Lola Membrives en el musical Camila, otra historia de amor, de Fabián Núñez.

Los actores Magalí Sánchez Alleno y Nelson Rueda, con la directora Corina Fiorillo, en El Ópalo Espacio Teatral PATRICIO PIDAL/AFV

A Gustavo Ott se lo conoció en la Argentina a través otras obras, Pony, nunca te he negado una lágrima (2016) y Lírica (2013). También Tu ternura Molotov se puso en escena por otro elenco, en el 2013, pero la pionera en darla a conocer en la Argentina, en 2006, fue Corina Fiorillo, que la estrenó con otra puesta en escena y elenco, en la sede del Celcit, en San Telmo.

Incansable lectora de textos teatrales y una de las directoras locales más creativas y premiadas –recibió el Ace de Oro, María Guerrero, el Hugo y Estrella de Mar–, Corina destaca que el actual es un montaje totalmente distinto al de 2006. “Retomo un texto irónico y sarcástico, que con increíble humor toca temas como el racismo, la religión, la xenofobia y la mentira. Además de referirse a la identidad, un tema que me apasiona. En síntesis, una comedia negra, disparatada y sin prejuicios. No es fácil encontrar un texto inteligente como éste que te sumerge en el interior del hogar de un matrimonio burgués, que justamente se encuentra en un momento crucial de sus vidas y deciden engendrar su primer hijo. Es en esos instantes cuando su pasado, como si fuera un explosivo, se meterá entre ellos sin contemplaciones”, dice Fiorillo.

Pareciera que Tu ternura molotov es una pieza de un contenido político y social intenso, aunque esto está enfocado a través de un humor sarcástico e irónico a la vez. “Me interesan las piezas que producen un cambio y una reflexión en el espectador. Es una comedia con un sustento increíble. Sí, es política y social y habla de la identidad, pero a la vez muestra cuál es el modelo que esta sociedad tiene para la pareja, los hijos, el trabajo, las aspiraciones. Hace referencias a aquellas cosas que supuestamente la sociedad construye como verdades. Eso también es un tema que me apasiona, el de preguntarnos ¿qué es la verdad para unos y para otros?, ¿la verdad existe?”, se plantea la directora.

El papel del hombre y la mujer también está expuesto por el autor y eso originó acuerdos y cuestionamientos. “Con Nelson ya habíamos actuado como pareja en otra pieza dirigida por Corina, o sea que el vínculo lo habíamos transitado desde otro ángulo. Acá se proponen otras reglas, otros desafíos y es bien diferente a otras relaciones de pareja, porque los roles de cada uno están muy bien delimitados. Ellos pertenecen a una clase social en particular, son profesionales y eso propone otra mirada sobre la vida. Es todo un desafío, en especial por lo inesperado de lo que les sucede”, explica Magalí Sánchez Alleno. “Son personajes que están muy alejados de nuestra forma de pensar, de ver la vida, pero al mismo tiempo nos permite jugar asumiendo sus conductas. La pieza se refiere al ser humano en general. Habla de la animalización que a veces mostramos frente a determinados hechos. A estos personajes, aparentemente, todo les está permitido, no tienen filtro en sus posturas, en sus decisiones frente a la vida. Para Victoria y Daniel está mal aquello de lo que no pueden extraer ningún beneficio. En cambio lo que hiere al otro no está mal, sus conductas pueden ser cuestionables, pero existen”, agrega Rueda.

Para agendar

Tu ternura Molotov, de Gustavo Ott

Viernes, a las 21, en El Ópalo, Junín 380.

Entrada $500, por Alternativa Escena