A los 88 años, murió el legendario conductor Regis Philbin

Regis Philbin, emblemático conductor de la TV norteamericana, murió el viernes de causas naturales. La noticia fue confirmada por la familia del host a la revista People.

"Con mucho dolor compartimos que nuestro querido Regis Philbin falleció de causas naturales, a un mes de su cumpleaños 89", expresa el comunicado difundido el sábado por la publicación.

"Su familia y sus amigos se sienten eternamente agradecidos por haber podido pasar tiempo con él, por su candidez, su legendario sentido del humor, y su singular habilidad para hacer que cada día valga la pena. Les agradecemos a sus fanáticos y admiradores por el increíble apoyo que le brindaron en su carrera de 60 años, y les pedimos privacidad para llorar esta pérdida", solicitó el círculo íntimo de Regis.

La populariodad del conductor se consolidó en el año 1988, cuando se puso al frente, junto a Kathie Lee Gifford, del icónico programa Live! with Regis and Kathie Lee, ciclo que permaneció al aire por quince años. En 2001, Gifford fue reemplazada por Kelly Ripa, y el programa cambió su nombre acorde a la modificación: Live! with Regis and Kelly encontró en el contrapunto de estilos de sus anfitriones el punto fuerte para mantener a su fiel audiencia. En 2011, Philbin se despidió de las pantallas, tras 23 años al aire.

Asimismo, entre los programas más famosos que condujo se encuentran ¿Quién quiere ser millonario?, Million Dollar Password, y la primera temporada de America's Got Talent. En cuanto a sus reconocimientos, el conductor recibió, entre múltiples galardones, cuatro premios Emmy, y en 2006 fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión.

Philbin se casó en dos oportunidades: con Catherine Faylen de 1955 a 1968, con quien tuvo dos hijos, Amy y el fallecido Daniel; y con Joy, su esposa de hace más de 50 años, con quien fue papá de dos hijas, J.J. y Joanna Philbin.

En un emotivo tuit, Billy Crystal se despidió del conductor: "Estoy muy triste por el fallecimiento de Regis Philbin. Era un hombre maravilloso y un gran comunicador. Amé cada momento que compartí con él arriba y abajo del escenario", escribió el actor.

Asimismo, su compañera Kelly Ripa compartió una imagen en Instagram acompañada de un texto en el que definió a Philbin como su "mentor". Por su parte, Gifford hizo lo propio, y aseguró que "no había nadie como él, y que jamás lo habrá".