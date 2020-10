A días de cumplir 100 años, Hilda Bernard le ganó al coronavirus

A los 99 años la gran dama de la actuación se repuso del coronavirus Fuente: Archivo

6 de octubre de 2020

Hoy se conoció que Hilda Bernard -la mala de Chiquititas, la dama de más de mil radioteatros, más de 50 programas de televisión y de tantas obras de teatro- se repuso del coronavirus a los 99 años de edad. Su nieto, Emiliano Parada, hijo de Emilio Disi, dio a conocer la noticia. "Podría decirse que se trata de la mujer que le ganó a la muerte, ya que hace unos meses también la habían dado por fallecida", afirmó con cierta ironía recordando el rumor que había circulado sobre su muerte.

En 2014, la gran actriz, muy querida por todo el ambiente artístico, había sufrido un ACV del cual logró salir adelante, pero con algunas secuelas. "Perdí mucha masa muscular. De este lado no tengo sensibilidad. Por eso uso bastón. En cuanto pude me levanté. Salgo a la mañana y a la tarde. No sé si con el tiempo se me irán las secuelas", aseguró a LA NACION en un reportaje de hace 5 años. Desde ese momento decidió retirarse de la actuación.

Su último trabajo en televisión fue en la comedia Los Grimaldi, con Nazarena Vélez en 2013, y en teatro, Póstumos, la obra de José María Muscari. En 2015 recibió un premio Martín Fierro a la Trayectoria por una infinidad de trabajos en programas como El amor tiene cara de mujer, Rosa... de lejos, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, Celeste, Los exitosos Pells y Malparida.

Una vez dijo que quería trabajar hasta los 104 años. "Es verdad, pero como me pareció una insolencia, el día de los Martín Fierro dije hasta los 100. Si me vuelve la voz, quiero trabajar. Siempre fui muy sana. No tengo diabetes, ni colesterol alto, tomo mi pastillita para la presión", aseguró aquella vez. Quien estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y quien tuvo su primer trabajo en Teatro Cervantes en 1941, cumplirá sus 100 años el 29 de este mes.

