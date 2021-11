ShowMatch: Marcelo Tinelli invitó a Martita Fort a la pista, y ella sorprendió con su respuesta

Comenzó una nueva noche en ShowMatch, y el ritmo del rock sigue adelante. Durante la emisión del martes, Rochi Igarzábal y Gonzalo Gerber, junto a Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, brillaron en la pista con dos propuestas muy distintas, pero ambas ancladas al mundo del rocanrol.

Antes de los números, Marcelo Tinelli saludó a Martita Fort, que se encontraba en el piso. La joven fue a apoyar a Marengo, por ese motivo el conductor de “La Academia” quiso tomarse unos minutos para hablar con ella, y le dijo: “Te quería tener el año que viene acá. Algún día tenés que bailar acá con Rocío. Me gustaría que bailes un día”. Marengo se mostró muy entusiasmada con esa idea, y por su parte, Martita respondió: “Soy medio de madera, pero si pinta, pinta, alguna vez”. De ese modo, la hija de Ricardo Fort dejó una puerta abierta, y su debut en la pista de ShowMatch (quizá como invitada, y no como participante fija) podría estar cerca de concretarse.

Finalmente comenzaron los números, y Rochi Igarzábal fue la primera en bailar al ritmo de Blondie. En la devolución, Ángel de Brito se mostró a favor de la propuesta (voto secreto), y Carolina “Pampita” Ardohain opinó en la misma línea: “Vimos una Rochi distinta, hoy estuviste power, me gustó ver algo distinto. La coreo estuvo muy buena, y sobre todo los movimientos con la cámara. Veo avance, y una buena noche” (8).

A continuación, Guillermina Valdes destacó que “Rochi tiene una pisada más suave, que a mí me encanta” (9), pero Lourdes Sánchez (que reemplazó a Jimena Barón) no se mostró tan conforme: “Me parece que Rochi tiene que trabajar un poco la fuerza, la música pedía más fuerza, pero me gustó que fueron por un rock diferente a lo que veníamos viendo” (7). Por último, Hernán Piquín subrayó la originalidad de la coreografía, y dijo: “Te vi como apagada, el acting estuvo bien, pero los trucos no fueron muy prolijos” (7).

Luego llegó el turno de Marengo, que aprovechó la previa para exclamar: “Fue un año maravilloso, ahora a darlo todo. Y quiero decirle a los virtuosos que no vamos a bajar los brazos, ¡y que se despierten porque esto es un reality, no es el Colón!”.

En el momento del puntaje, De Brito elogió el número con mucho entusiasmo: “Siempre te tomamos para la joda, y nos olvidamos de destacar tu evolución. Estás en tu mejor Bailando, lejos. No solo en la previa, que siempre fue tu especialidad, sino que estás bailando increíble” (voto secreto). A continuación, Pampita notó que hubo algunos “trucos desprolijos”, pero remarcó: “Fue decayendo, empezó muy arriba, pero tuvieron algunas desprolijidades. De todas maneras, estás bailando mejor que nunca” (7).

Más adelante, Guillermina Valdes también felicitó a Marengo, y señaló: “Me encanta verte, tu entrega, tu energía, divino” (9), mientras que Lourdes Sánchez expresó: “Estás bailando un montón, y la cantidad de secuencias en esta coreo no se puede creer” (10). En último lugar, Piquín concluyó que Rocío tuvo una gran energía (9).