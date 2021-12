A pedido del público, Laurita Fernández y Ángel De Brito volvieron a conducir juntos

En el penúltimo programa de Los ángeles de la mañana, Laurita Fernández se animó a co-conducir junto a Ángel De Brito. La dupla, tan querida durante el Cantando 2020, volvió por unos minutos y tocó todos los temas de actualidad. Sin embargo, las angelitas aprovecharon la presencia de la actriz y bailarina en el estudio para preguntarle de todo.

Con un vestido verde esmeralda, Fernández fue recibida con un fuerte abrazo por parte de su compañero. “Creo que fui la primera angelita reemplazo. Estuvo buenísimo, la pasé re bien”, comentó recordando sus participaciones en el ciclo. Sin embargo, Laurita no sólo fue panelista sino que también tuvo la difícil tarea de reemplazar a De Brito cuando el conductor tuvo que aislarse por dar positivo de Covid.

“Fuiste la única que me reemplazo en medio de la pandemia”, le recordó el conductor. “Sí, las chicas tipo 7 de la mañana me empezaban a mandar información, sobre todo en el caso Maradona que yo no estaba tan al tanto”, reveló Laurita Fernández, que reconoció ser muy estudiosa y hasta ensayar las caras televisivas.

Después del gran recibimiento, empezaron las preguntas picantes para la invitada. “¿Estás separada?”, lanzó Pía Shaw tomando por sorpresa a la conductora. Tras afirmar que sí, Fernández bromeó: “¡Sí, hace un montón! Me tenés que presentar a alguien”. Su comentario dio pie al resto de las panelistas para indagar un poco más. “¿Tenés candidatos?”, disparó una de ellas. “Me escriben por Instagram pero yo no le doy bola a eso”, confesó la rubia.

Al aclarar que la mayoría de los que le escriben son deportistas, la artista inmediatamente explicó por qué ese rubro no es su target. “Pero me da mucha bronca porque entro y veo que tienen pareja. Ni les contesto, ya fue. Ya para líos tengo los míos. Aparte los deportistas viajan mucho, tenés que estar a disposición”, indicó dando a entender que no quiere complicarse la vida.

Tras repasar su paso por el Bailando junto a Federico Bal, la actriz reveló detalles inéditos de su antigua relación con el hijo de Carmen Barbieri. Mientras confirmaba que la boca que el actor tiene tatuada en su cuerpo es la suya y no la de la capocómica, la bailarina confesó: “Es algo que él nunca blanqueó públicamente. Yo me enteré en vivo. Estábamos en una sentencia de aquadance y nos dieron unas batas. No estábamos en nuestro mejor momento. De repente, se abrió la bata y me la mostró delante de todos. Pensé que era de Gena”, recordó, entre risas.

Mientras rememoraban los momentos inolvidables del Cantando, Fernández se tomó muy a pecho el rol de conductora e hizo un enigmático que involucraba a De Brito. “Había una pareja que no bancabas mucho”, disparó con tono misterioso. Mientras las angelitas intentaban adivinar, la actriz dio algunas pistas: “Es actor y su segundo nombre tiene que ver con tu nombre”, expresó. Inmediatamente, todas las miradas apuntaron a Miguel Ángel Rodríguez.

“¿No me lo bancaba? Es que estaba muy pesado, empezaba a gritar cinco horas antes desde afuera, quería cantar primero, ya me había podrido. Venía y se hacía el amigo de Cabré, ¿te acordás?”, remató picante el conductor.