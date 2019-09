Adabel Guerrero cumplió 40 y su pareja le pidió casamiento durante el festejo

La bailarina se casará con su pareja Martín Lamela, tras 11 años de relación Crédito: Instagram

Sin dudas es un año movilizante para Adabel Guerrero. Primero, fue el reencuentro con su padre, luego de muchos años sin tener contacto. Luego, la llegada de sus 40, que recibió con un festejo repleto de amigos y familiares. Y ahora, para sumar emoción a su 2019, su pareja, Martín Lamela, le pidió casamiento tras 11 años de relación.

Tras 11 años de relación, el papá de su hija Lola aprovechó la celebración de la bailarina y, en plena fiesta, la sorprendió con un anillo dentro de una piñata. Enseguida, y frente a la mirada de todos los invitados, el pedido formal llegó con unas tiernas palabras: "Ada: ¿te querés casar conmigo?", lanzó Lamela con tono romántico. El sí rotundo de Guerrero no se hizo esperar, y estuvo acompañado por un mar de lágrimas que emocionaron a todos los presentes.

Este mediodía la actriz estuvo en el piso de Involucrados y, mientras recreo el emotivo momento con piñata incluida, contó cómo fue la propuesta con lujo de detalles. "Hace tiempo que veníamos hablando del tema del casamiento, pero la verdad es que me sorprendió. Me emociona el pedido, fue muy lindo todo", confesó la futura novia. Y enseguida empezó a imaginar cómo será el gran día: "Seguramente sea el año que viene porque este es imposible por mi trabajo. Quiero que sea una linda fiesta, me encantaría que sea en la playa; siempre fue mi sueño", contó la actriz que está de gira con la obra Bien Argentino.

El emotivo posteo de Adabel Guerrero Crédito: Instagram

En cuanto a la luna de miel, todavía no hay un destino elegido, lo que sí se sabe es que el abuelo será el encargado de cuidar a la pequeña Lola. "Ya me dijeron que me dejan a la nena", contó entre risas el padre de Adabel, quién estuvo presente durante la propuesta de matrimonio. Y, con tono gracioso, bromeó ante las cámaras: "Lo que sí, no me pidieron permiso para casarse. Martín no me pidió la mano de mi hija, esto es para discusión. La verdad estoy muy feliz, él es un tipo bárbaro y mi hija ya viste lo que es. Es un matrimonio bárbaro".