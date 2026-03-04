Rating: MasterChef pudo con Gran Hermano y en eltrece El Zorro se quedó con la atención de los televidentes

La llegada de Gran Hermano modificó la competencia en el prime time de la televisión. Con el estreno del reality, Telefe tuvo que cambiar su grilla nocturna, razón por la cual Masterchef Celebrity adelantó su horario. Este combo imbatible, en materia de rating, complicó al resto de los canales, que se las tienen que ingeniar para atraer a la audiencia.

Este martes Wanda Nara dio el batacazo: por primera vez Masterchef Celebrity le ganó a Gran Hermano y se convirtió en el programa más visto del día con un promedio de 14,1 puntos. El concurso de cocina está en sus instancias finales y, en un episodio muy potente, los famosos tuvieron que recrear una torta banoffee, la preferida de Lady Di. Para ayudarlos, varios exparticipantes del ciclo volvieron a las cocinas. Las parejas fueron Ian Lucas y Vicky Xipolitakis, Agustín Cachete Sierra y Tomás Fonzi, Marixa Balli y El Mono de Kapanga, Claudio Turco Husaín y Roberto Moldavsky, y, sorpresivamente, la conductora decidió darle una mano a Maxi López. Es por eso que Migue Granados tomó el mando del programa y se hizo cargo de la conducción. El programa está cerca de la final y, a pesar de que Telefe decidió dividir las galas en dos, se emite la mitad de un capítulo cada día; el público sigue acompañándolos.

Prueba de líder

La primera prueba del líder de la casa de Gran Hermano, Generación Dorada no tuvo destreza física ni mental; los participantes fueron pasando de a uno para ir pinchando globos al azar. Dentro estaban los nombres de todos y cada vez que aparecía uno quedaba afuera de la posibilidad de ganar. Finalmente, Franco Poggio fue el elegido y, usando su beneficio, mandó “por ser planta” a Juanicar a la placa de nominados y le prohibió nominar a Eduardo Carrera.

El promedio del reality fue de 14 puntos en la primera parte y 11,8 en la segunda. Matemática de por medio, sumados los dos segmentos, el número real fue 12,9. Como suele suceder con estos formatos, el rating crece a medida que avanzan los días y el público va empatizando u odiando a los “hermanitos”.

La China se despidió de eltrece

Este martes, después de 22 capítulos, llegó a su fin Hija del fuego. La serie de la China Suárez desembarcó en la pantalla de eltrece para llenar un vacío enorme que dejó la falta de ficción en la televisión abierta. El desenlace promedió 3,3 puntos y fue lo más visto de la noche del canal que comanda Adrián Suar.

Clara-Letizia pudo concluir su plan, pero no de la manera que esperaba. Con una trama cargada de intriga y giros inesperados, la historia tuvo todo tipo de personajes que se convirtieron en objetivos o cómplices del meticuloso plan de una mujer decidida a vengar los oscuros acontecimientos que marcaron su pasado. Desde esta noche la ficción Yiya, que ya se pudo ver completa en Flow, ocupará el horario de las 21.15. Una producción impactante que revive uno de los casos policiales más estremecedores y fascinantes de la historia argentina.

La dama del cianuro: radiografía del caso de Yiya Murano, la asesina serial que llega a la pantalla de Flow

¿Y el resto?

El resto de la televisión está muy por debajo de estos números que demuestran que, a pesar de todo, Gran Hermano sigue siendo elegido. En cuanto a los demás ciclos del prime time, el cine de eltrece con el film Los infiltrados con Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson apenas llegó a los 2,5 puntos. En tanto, Bienvenidos a ganar con Hernán Drago promedió 1,9 puntos y BTV, con Beto Casella, 1,4 puntos. Y Polémica en el bar cosechó 1 punto y Corazones destinados 0,8.

La llegada del reality de convivencia aumentó los números de toda la programación de Telefe: A la Barbarossa ganó la mañana con un promedio de 5,3 y Cortá por Lozano obtuvo 7,5 puntos. La mañana con Moria marcó 2,5 puntos y Puro Show, con su doblete, cosechó 2,9 puntos por la mañana y 2,4 por la tarde y logró ubicarse segundo en la franja.

Sin embargo, en eltrece el batacazo lo sigue dando El Zorro, una serie producida en 1957 con pocos capítulos que el canal repite hasta el cansancio; fue lo más visto de esta señal. El enmascarado promedió 4,2 puntos, cifra que desearía tener más de un programa en vivo. LAM fue lo más visto de América TV con 3,2 puntos, potenciado por los detalles de último momento del choque que protagonizó Ernestina Pais, y Bendita junto a Telenueve mediodía fueron los dos ciclos de mayor rating de elnueve con 2,5 puntos.

La semana que viene la competencia será otra con la vuelta de Darío Barassi por las tardes y Guido Kaczka por las noches, que seguramente levantarán los números de eltrece.