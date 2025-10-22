Adabel Guerrero sorprendió al revelar a quién hubiese elegido para sus escenas íntimas en la serie En el barro

Adabel Guerrero se prepara para su debut en la segunda temporada de En el barro, la serie de Netflix creada por Sebastián Ortega. La actriz y bailarina grabó una escena de sexo para esta nueva entrega de la ficción carcelaria y confesó que, de haber podido elegir, habría compartido esa secuencia con una compañera del elenco.

Durante su paso por el streaming Cinco de Copas, conducido por Facundo Ventura, la artista aportó detalles de su experiencia en el rodaje y sorprendió al admitir que llegó a sentir atracción por una colega, la China Suárez. “Creo que es la única que me hace dudar de mi sexualidad, mirá lo que te digo. Me pasó”, afirmó al ser consultada sobre las escenas más jugadas en el set.

La actriz explicó que las tomas que grabó fueron con hombres, aunque reconoció que, si hubiese tenido la opción de decidir, habría preferido hacerlo con Suárez. “Sí, me encanta la China”, expresó.

Guerrero destacó que no solo la impactó el aspecto físico de su compañera, sino también su personalidad. “Y no es solo eso, tiene una onda especial, no es la típica linda insulza que no podés hablar dos palabras. Es linda y tiene onda cuando hablás con ella”, agregó.

La China Suárez aparecerá en la segunda temporada de En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La bailarina también relató cómo fue verla durante las grabaciones de la ficción. “Su belleza es increíble, se te caen las lágrimas cuando hablás en persona, a mí me pasó por lo menos. Decís: ‘no podés ser más linda’”, contó en el mismo programa.

Al referirse a la reacción de otras personas frente a la actriz, señaló que no todas comparten su opinión. “Hay algunos hombres, mujeres, que por ahí no les gusta, a mí me parece increíble”, comentó.

En diálogo con LAM (América TV), Guerrero había contado que las grabaciones de En el barro significaron un gran desafío en su carrera, especialmente por las escenas de contenido erótico. En este sentido, reveló que no le resultó fácil enfrentarlas. “Fueron fuertes las escenas. Es la primera vez que hago una escena de sexo, si bien siempre he hecho cosas sensuales, pero me costó mucho”, apuntó.

La artista admitió que inicialmente no le había contado a su pareja, Martín Lamela, que debía protagonizar escenas íntimas. “No se lo había dicho a mi marido que tuve escenas de sexo hasta hace muy poco”, confesó en el programa de Ángel de Brito.

En la serie, la actriz encarna a una interna dentro de la prisión de mujeres en un contexto cargado de tensión. Según relató, se preparó intensamente para el personaje.

En el barro, que estrenó con éxito su primera temporada, logró ubicarse en el top tende series más vistas en 41 países. Además de la Argentina, mantuvo durante un tiempo el liderazgo de la audiencia en Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y también una gran acogida en Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Italia, México, Panamá, Polonia, Rumania, España y El Salvador.

La producción de Underground retrata la vida de un grupo de mujeres privadas de la libertad en el penal y las relaciones que se forman entre ellas. En palabras del productor, Sebastián Ortega, la idea de esta ficción ha sido “mantener el concepto a nivel universo de El marginal no solo en temas estéticos, porque esto es una cárcel de mujeres, sino en el método que nos lleva a meternos en la historia y conocer a los personajes”, según señaló recientemente el realizador en diálogo con La Nación.

Los protagonistas de la serie son Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Cecilia Rossetto, Lorena Vega, Rita Cortese, Juana Molina, Carolina Ramírez, Gerardo Romano y Marcelo Subiotto. La segunda temporada de En el barro incorporará a Adabel Guerrero en el elenco, junto a figuras como Julieta Zylberberg, Mónica Antonópulos y China Suárez.