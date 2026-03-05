En busca de rating: estos son los nuevos programas que se vienen en eltrece y en América TV

Marzo es el mes en que la televisión abierta se puso los pantalones largos, luego de un verano muy complicado en materia de rating. Tras el estreno de Gran Hermano, regresan a eltrece dos de sus figuras más importantes y América suma un nuevo formato.

Guido Kazcka buscará talentos

El próximo lunes vuelve Guido Kaczka a las 21.15 a la pantalla de eltrece con un nuevo ciclo que buscará talentos. Es mi sueño es la nueva propuesta del conductor en la que descubrirá a la nueva estrella argentina. Pero cada persona que se presente no solamente actuará en vivo, sino que también tendrá espacio para contar su historia de vida, sus anhelos y deseos. El programa tiene un jurado de lujo: Abel Pintos, Joaquín Levinton, Jimena Barón y La Mona Jiménez serán los encargados de evaluar a los participantes.

Guido Kaczka conducirá "Es mi sueño"

Vuelve Darío Barassi

Luego de su paso por el prime time y la tarde de eltrece en 2025, ¡Ahora Caigo! regresa a su horario original de las 18.15, de lunes a viernes. Como siempre, el “líder” competirá contra otros 10 participantes en duelos individuales de preguntas y respuestas de cultura general, distribuídas en diez juegos distintos. Cada duelo será un juego (“Adivina”, “Entre 3″, “Clásico”, entre otros). Con cada persona que el líder logre vencer, seleccionará una huella y sumará una cantidad de dinero a un pozo que se irá acumulando. Si es vencido por uno de los rivales será eliminado y el participante que lo haya derrotado ocupará su lugar. El pozo de dinero cambiará de dueño pero se seguirá acumulando. El ganador será quien quede en pie al final del juego, luego que los otros diez concursantes hayan caído a través de las trampas. El estilo inconfundible de Darío Barassi ha hecho del programa uno de los éxitos de la tarde que le hace frente a las novelas turcas de Telefe.

Darío Barassi vuelve a la tarde Gastón Bailo - Netflix

Karina Mazzocco con nuevo formato

“Contar lo que te pasa es el primer paso para que todo cambie”, dice la promoción con la que América TV anuncia la vuelta de Karina Mazzocco, caminando entre la gente. La nueva versión de A la tarde debuta el próximo lunes a las 16.30. El histórico ciclo de espectáculos dará un giro para darle espacio a las historias reales que conmueven. A diferencia de los clásicos talk shows, Mazzocco buscará experiencias de vida entre el público para compartir, reflexionar y ayudar. La conductora saldrá a la calle para conseguir estos testimonios y estará acompañada por el abogado Roberto Castillo, Andrea Campbell y Esteban Mirol. Además, Luis Ventura tendrá una nueva sección llamada “Escándalos al descubierto”, en la que revelará historias polémicas de la farándula jamás contadas. Daniel Fava será el encargado de los móviles de exteriores y en el piso también entrevistarán famosos.