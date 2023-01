Adrián Suar habló de la crisis de eltrece: “Estoy acostumbrado a pilotear tormentas”

escuchar

Adrián Suar se refirió a la crisis que atraviesa eltrece y a los últimos y drásticos cambios que decidió llevar adelante en la grilla para intentar revertir la situación. El gerente de programación de la señal rompió el silencio y confirmó la difícil situación que enfrenta la señal para reflotar la programación y atraer a la audiencia.

En diálogo con el programa Intrusos en el espectáculo (América TV), el actor y productor brindó detalles acerca de los esfuerzos que viene realizando para reconducir la situación: “ Hace un par de meses que no puedo encontrar el resultado artístico en una pantalla tan importante y que yo quiero. Resultados de rating y artísticos ”, confesó.

El empresario también reconoció su responsabilidad sobre determinadas decisiones que no ayudaron frente al difícil escenario. “ A veces hay cosas que imaginás de una manera, y todos las imaginamos de una manera, y no salen de esa manera. No es la primera vez que me pasa, ni la última ”, reflexionó.

En este sentido, el productor también manifestó que ya ha pasado por situaciones similares y dijo que, sin embargo, ha logrado sobreponerse. “ Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas. En estos 20 y pico de años que estoy, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Y cuando me ha ido muy bien, siempre mantuve un perfil bajo, nunca ni el mejor en las buenas, ni el peor en las malas. Creo mucho en mi equipo y creo mucho en el canal ”, remarcó.

En las últimas semanas, crecieron los rumores respecto a que los poco satisfactorios resultados de audiencia habían provocado la renuncia o un pedido de renuncia de Suar. Días atrás, LA NACION consultó a la jefa de prensa personal del productor y responsable de comunicación del canal de Constitución, Vanesa Bafaro, y ésta desmintió la salida del fundador de PolKa de su función al frente de la Gerencia de Programación. “Vamos por seguir trabajando como siempre y Adrián no se va de ninguna manera de eltrece –afirmó–. No hubo ninguna reunión de directorio ni nada por el estilo. Todo son inventos”, remarcó. Y aportó más datos: “ Adrián va a pelearla hasta encontrarle la vuelta, como pasó cuando a una novela le fue mal. Nadie chequea, es todo falso. Tampoco viene Pergolini en su lugar ”.

Este lunes se llevó adelante el primer y más drástico cambio: a una semana de su estreno, los magros resultados en la planilla de rating frente al tanque de Telefe Gran Hermano llevó a que El Hotel de los Famosos 2 pase de las 22.30 a las 18.30. El ciclo conducido de entretenimientos por Laurita Fernández, Bienvenidos a bordo, sumó 15 minutos de aires (de 16 a 17.15) y se ubicó en las tardes del canal a MDQ para todo el mundo (de 17.15 a 18.30). La novela mexicana Mi fortuna es amarte, en tanto, se levantó de manera definitiva.

También esta semana trascendió la noticia de que el ciclo Nosotros a la mañana terminará a fin de mes, debido a que no logra acercarse las marcas que hace su competidor directo, A la Barbarossa. De este modo, su lugar en la grilla será tomado por el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Socios del espectáculo, al tiempo que de 11.30 a 13 se recurrirá a un clásico comodín del canal: El Zorro.

Más adelante, el canal apostará por el ciclo de entretenimientos ¿De qué signo sos?, con la conducción de la actriz paraguaya Lali González, que posiblemente se ubique en las tardes del canal. Para los fines de semana de eltrece, en tanto, está previsto el debut de la tercera temporada de Canta Conmigo Ahora, que tendrá a Manuel Wirtz como anfitrión.

Éxito en el teatro

A pesar de la compleja situación que Suar atraviesa en su desempeño como programador televisivo, el teatro es para el fundador de PolKa un terreno donde sigue cosechando un gran éxito gracias a la obra Inmaduros.

Adrián Suar y Diego Peretti regresaron al teatro con un gran éxito, Inmaduros @alepalaciosfoto

La comedia coprotagonizada por Suar junto a Diego Peretti se reestrenó y agotó la totalidad de las funciones de la primera semana en el Teatro Nacional y continúa consolidándose como el suceso teatral de la calle Corrientes.

En 2022, la puesta batió el récord de espectadores con más de 230.000 entradas vendidas, convirtiéndose en el espectáculo argentino más visto del país. El elenco de Inmaduros lo completan Patricia Echegoyen, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Ariadna Asturzzi.

LA NACION