Alejandra Pradón y su romance con Marcelo Tinelli: "Daba besos re lindos"

En una entrevista televisiva, la vedette reveló detalles de sus romances con Marcelo Tinelli, Alejandro Fantino y Carlos Menem

Divertida y sin filtro, Alejandra Pradón reveló en Pamela a la Tarde detalles de sus romances con Marcelo Tinelli. Alejandro Fantino y Carlos Menem. "Yo me había comprado un departamento cuando dejé la Rumba Flamenca a una cuadra de Telefe y Marcelo venía a dormir la siesta siempre a casa. A veces, lo acompañaba el Teto Medina y le hacía el aguante y se quedaba mirando la tele. Yo en ese momento vivía con mi hermana Poupée", comenzó contando la vedette.

"En ese momento, Macelo estaba separado. No llegó a ser una relación formal porque yo en ese momento, tenía tres novios. Era terrible, peor que él, una chispita, un terremoto", aseguró. Además, reveló cómo fue que se conocieron, antes de convertirse en la primera "Chica del Verano" de Ritmo de la Noche: "Cuando dejé de bailar, estaba trabajando con Jorge Guinzburg y la producción de VideoMatch se comunicó conmigo para hacer sketches. A él lo conocí en el canal, a una cuadra de casa. Estacionábamos en el mismo lugar y éramos vecinos".

"Venía a dormir la siesta porque trabajaba todo el día. Hasta le hemos llevado junto a mi hermana una torta al canal para que soplara las velitas en uno de sus cumpleaños porque no paraba de trabajar. Yo era muy chica, venía de largos ensayos y de giras todas las semanas. Era como que tenía la cabeza en mil cosas, había vivido tanto en tan poco tiempo. La pasaba re bien con Marce, pero estaba en otra cosa. No era mi idea estar de novia. Él era un dulce. Daba besos re lindos", recordó.

Pradón también habló del accidente que sufrió hace quince años, al caer de un séptimo piso y sufrir fracturas y politraumatismos en todo el cuerpo. Por el hecho, su entonces novio Fabricio Lallana estuvo acusado de intento de homicidio y pasó 55 días en la cárcel de Marcos Paz, pero luego fue sobreseído por falta de pruebas. "Un amigo de de un ex me dijo que me habían hecho una macumba. Yo no lo creía. Y cuando entró esa persona a la clínica y me vio postrada, me dijo que me había avisado que querían verme en el cementerio. Y estoy viva. Este ex me quiere ver a su lado o con nadie. No creo en las maldades. Yo rezo, creo en Dios y en mí", contó.

Pamela David le preguntó entonces sobre el mito que circula sobre esa caída: que en realidad su entonces novio la encontró en otro departamento del mismo edificio junto a varios jugadores de fútbol. "Mentira. Es todo verso. Un invento. Lo conté varias veces. Frabricio vivía en Córdoba y viajaba los fines de semana. Yo le decía que se buscara un laburo. Y la madre me decía que le tirara las cosas por el balcón y le pusiera llave a la puerta. Así estuve un tiempo. Le tiré las cosas un mes, dos meses, cuatro meses, y en un momento la que se cayó fui yo", aseguró.

"Lo peor fue que me paró así como estaba, ensangrentada, y me arrastró al departamento para esconderme. Y puso su bolso en la puerta para trabarla. Estuve en terapia intensiva con cero glóbulos rojos, toda desangrada. Él no llamó a la ambulancia sino una vecina", aseguró.

La vedette también defendió a Antonio Gasalla luego de que presentaran un tape con todas las peleas del cómico. "Yo lo quiero mucho. Es parte de mi familia, casi. Me ha enseñado mucho del medio y de la vida. Hemos conversado muchísimo en los viajes que compartimos. Lo adoro

Sobre su relación con otro conductor, Alejandro Fantino, expresó: "Lo conté en su momento porque me lo pidió Miriam Lanzoni, su exmujer. Salíamos todos los fines de semana y después íbamos a mi casa, pero yo no lo dejaba quedarse a dormir". Por último, habló sobre el expresidente, Carlos Menem. "Hizo mucho por mí, es una gran persona. Me ayudó a encontrar a mi mamá. En ese momento yo trabajaba en Indiscreciones y él lo llamaba a Lucho Avilés para decirle 'cuidame a la nena'", rememoró.