Pablo Heredia, el actor de Rebelde Way, contó cómo fue su romance con Milett Figueroa, la novia de Tinelli

Pablo Heredia fue parte de recordadas telenovelas argentinas como Verano del 98, Rebelde Way y Floricienta. Pero después de sus éxitos en el país, tuvo la oportunidad de construir su carrera en Perú, donde se convirtió en toda una celebridad. Con motivo de un viaje exprés a la Argentina, el actor fue invitado al programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live), donde se sometió a un riguroso cuestionario por parte de Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy.

“¿Qué es lo que más te gusta de una mujer?“, le consultó Pepe Ochoa. ”Me gusta mucho que sea inteligente. Me gusta que sea espiritual. Físicamente, claramente me tiene que atraer...“, respondió el artista. Esto le dio pie al periodista a lanzar su pregunta letal: ”¿Y eso te atrajo en su momento de Milett?“. Entre risas nerviosas, Pablo explicó: ”Yo no puedo hablar de Milett porque Milett negó que estuvo conmigo".

Acto seguido, dio a conocer que su romance con la modelo peruana se filtró a la audiencia casi por casualidad. El actor había sido invitado a un programa de televisión en el que se le hacían preguntas con un detector de mentiras y al momento de ser consultado por Figueroa su respuesta fue tan real que el aparato encendió una enorme luz verde.

La relación habría sido hace 10 años atrás (Foto: Redes Sociales)

“Estaba en un programa que se llamaba El valor de la verdad y te ponen un aparato y tenés que contestar con la verdad porque sino perdés. Allá en Perú cuando te encuentran con alguien, por ejemplo cenando o caminando por la calle, se le dice ‘ampay’. Un par de veces me ‘ampayaron’ con la señorita Milett Figueroa. Entonces en el programa, como soy medio una figura pública, me hacían preguntas que tenían que ver con mi pasado y en un momento me preguntaron y les dije: ‘Sí, pasó’. Y hablé super bien. Sí, tuvimos algo muy lindo", reconoció el intérprete de clásicos de Cris Morena.

“Me gustó mucho Milett y la quería mucho. Éramos muy amigos. Yo la pasé bien, ella no sé cómo la habrá pasado. Pero yo la pasé bien y fue una linda experiencia”, reconoció con cariño sobre su expareja. Al ser consultado si en el hipotético caso que Milett Figueroa pusiera fin completamente a su relación con Marcelo Tinelli la invitaría a salir, Pablo expresó: “No, no. Si hay algo que sé yo es cerrar ciclos. Es como que... Flaco, si no funcionó no vuelvas. ¿Qué vas hacer ahí? Si ya sabes cómo es. ¿Vas a perder tiempo habiendo ocho mil millones de personas en el mundo?“.

“Milett en un momento dijo: ‘Tinelli es mi primer argentino’”, le recordó Santiago Riva Roy. A lo que para tirar un poco de chispa al asunto, Pablo redobló la apuesta y dijo: “No, no sé. Yo soy argentino. En el 2016 también era argentino. A lo mejor tengo residencia peruana y bueno, no cuenta. O sea, es un gris. Punto para Milett, digamos”.

Las reacciones en redes sociales a la confirmación del romance de Pablo Heredia y Milett Figueroa (Foto: Captura de pantalla Instagram)

Rápidamente, sus declaraciones se hicieron eco en redes sociales donde cientos de personas lo apoyaron y bromearon sobre la insólita negación de Milett Figueroa. “Y ahora está con Tinelli. Por Dios nena, ¿cómo pudiste dejar esto?“; ”Cómo pasa de esa preciosura a Tinelli"; “Cómo olvidarlo” y “Un verdadero caballero no habla de las personas con las que en algún momento se relacionó en el pasado”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.