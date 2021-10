Alyssa Milano se reconoció “culpable en gran parte” de su mala relación con Shannen Doherty

Eran las actrices jóvenes del momento. Se amaron. Se odiaron. ¿Y ahora? Alyssa Milano escribió un libro autobiográfico en el que analiza y repasa, entre otros temas, la complicada relación que mantuvo con su compañera de Charmed, Shannen Doherty.

A propósito de la salida de su libro, Sorry Not Sorry, en el que coparte una serie de ensayos sobre su vida, su carrera y su trabajo humanitario, la actriz brindó una entrevista en el programa Entertainment Tonight y definió a la etapa en la que protagonizó la serie de tres (cuatro, en realidad) hermanas brujas, como una de las más complicadas. Uno de los motivos es la sexualización a la que fue expuesta. “Cuando pienso en los años noventa... Ves cualquier capítulo de Charmed y estoy corriendo en corpiño y ropa interior durante el 80 por ciento del episodio”, explicó Milano. “Tuvimos que ir vestidas con poca ropa para que ese programa fuera un éxito”, aseguró.

Pero más allá del revisionismo, Milano explicó que todavía está muy orgullosa de haber participado de la serie, aunque no siempre fue muy feliz dentro del set, sobre todo por su conflictiva relación con Shannen Doherty, durante dos de las ocho temporadas de Charmed.

“Yo diría que hoy tenemos una relación cordial”, reveló. Y se sinceró: “¿Sabés? Podría asumir gran parte de la responsabilidad de la tensión que tuvimos. Creo que uno de los principales motivos de nuestra lucha provino de sentir que estábamos en competencia en lugar de entender esa hermandad de la que se trataba tanto el programa. Y tengo algo de culpa por mi participación en eso“.

Si bien la actriz de 48 años admitió que todavía siente algo de culpa por aquella enemistad, aquella disputa de décadas no le impidió acercarse a Doherty cuando le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015.

“Cuando me enteré de su diagnóstico, me acerqué a ella. Y voy a enviarle un mensaje directo cada tanto para ver cómo está”, explicó Milano.

“La respeto. Es una gran actriz. ¡Ama tanto a su familia! Desearía haberme sentido lo suficientemente fuerte como para reconocer eso en ese entonces”, indicó.

La mala relación entre las dos actrices fue determinante par que los productores decidieran que Doherty diera un paso al costado. Quien la reemplazó, como cuarta hermana aparecida “de la nada” fue Rose McGowan. En ese momento, las crónicas aseguraban que el clima en el set había mejorado notablemente. Sin embargo, el año pasado, Milano y McGowan protagonizaron un fuerte intercambio en las redes y la verdad salió a la luz.

Lo que comenzó como un intercambio político en Twitter fue escalando a temas personales. En ese contexto, McGowan acusó a Milano de crear un ambiente “tóxico” en el set y de “apropiarse” del movimiento #MeToo, una causa que Milano abrazó desde un comienzo y de la que se convirtió en una especie de vocera, compartiendo su propia historia de abuso y acoso sexual.

“Tuvimos millones de mujeres de todo el mundo que decían, ‘Yo también’, pero lo que pasaba en ese momento era, y la gente no lo sabía, que yo estaba luchando contra mis propios demonios”, explicó ahora la actriz. “Hasta ese momento, no había lidiado en absoluto con la agresión sexual de la que había sido víctima”.

“No había lidiado con ninguno de mis traumas. Pasé de ser una víctima a una sobreviviente, esa transición no es nada fácil. Realmente apesta, pero era necesaria“, agregó la actriz.

“Fue, creo, un momento en el que tuvimos que mirarnos a nosotros mismos cultural y socialmente y hacer ajustes en la vida real sobre cómo funcionamos todos los días, cómo funcionamos en el lugar de trabajo, cómo funcionamos en las citas. Y sigue siendo una cosa aterradora “, dijo.

Además de su propia experiencia, en su libro Milano aborda la complejidad del movimiento y esa “zona gris” que a considera que existen en ciertas situaciones. Una de esas situaciones que aborda es la del , comediante Aziz Ansari, quien fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2018.

Ansari dijo que su actividad sexual y la de la denunciante, “de acuerdo a todos los indicios, fue completamente consensuada”, y señaló que estaba “sorprendido y preocupado” cuando ella le envió un mensaje de texto diciendo que se sentía incómoda.

“Mencioné en el libro, Aziz Ansari, que creo que lo que hizo estuvo mal, y creo que si pudiera aprender públicamente cómo ser un mejor hombre y enseñar esa lección a otros hombres que tal vez no entiendan el área gris, entonces se merece un camino de regreso“, declaró Milano. “Quiero decir, hay ciertas personas, obviamente como los Harvey Weinstein que deberían pudrirse en la cárcel, pero para aquellos que se equivocaron, que están dispuestos a aprender las lecciones que necesitan aprender, adaptarse y ayudar a otras personas en el camino, tiene que haber un camino de regreso”.