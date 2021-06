Anamá Ferreira: “Brancatelli me descalificó como mujer”

En las últimas horas ocurrió el cruce menos pensado. Diego Brancatelli opinó del desempeño de su compañera Débora Plager en “La Academia” y la comparó con Anamá Ferreira, a quien tildo de “impresentable y mamarracho”. Tras escuchar sus dichos, la exmodelo y actriz salió a cruzarlo en Twitter y aseguró que se comunicó con el INADI para denunciarlo por violencia de género.

“Estamos anonadados con la actuación de Débora. Siempre tuvo un perfil más conservador y serio y creímos que no se iba a animar. Baila más o menos, es mejor periodista que bailarina, pero ya con las ganas y que se haya animado, ya ganó”, opinó Brancatelli tras el debut de su compañera de Intratables. E inmediatamente hizo referencia a la declaración de Anamá Ferreira, quien tras ver la performance de la periodista, había expresado: “Por fin encontré alguien que baila peor que yo”. “Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar y después que hable de quien baila mejor o peor. Es impresentable, un mamarracho (…) Bailando parece el cuatro de la Selección de Brasil”, disparó, entre risas.

Sus dichos no cayeron nada bien y, si bien primero la exmodelo salió a contestarle en Twitter, esta mañana siguió con su descargo en Los ángeles de la mañana. “No puedo creer que diga todo eso. Yo estaba trabajando y me empezaron a llamar para decirme que estaba hablando pestes de mí y dije: ‘¿pero qué hice?’ Lo conozco de Intratables, jamás tuve relación”, comentó Ferreira vestida de rojo irónicamente “contra el mal de ojos”.

“El Bailando... suscita esas cosas, es para opinar. Yo estuve ahí y sé que bailo mal. Me han dado doble cero y lo he bancado con humor porque el que se enoja pierde. Yo la vi bailando a Débora y es de madera. Yo tengo un poquito más de movimiento de cintura”, opinó firme en su postura.

En cuanto a las críticas del periodista de América, advirtió: “Yo estoy orgullosa de que me compare con el 4 de Brasil, tuvo defensores bárbaros. Yo soy una negra guerrera pero ¿menospreciarme como mujer? En Twitter puse mensajes, pero no para denigrarlo. Fue con clase, con altura como Rosalía”.

Así que @diegobranca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil?.

Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos 3 cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura.

La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel.

Y vos ✉️ ? — Anamá Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) June 1, 2021

“¿Es verdad que estuviste llamando a Victoria Donda para denunciar discriminación?”, le preguntó una de las angelitas. “Yo le mandé todas las capturas, lo vio porque puso tilde azul, pero no me contestó. Le mandé a ella y a su secretario porque vos podés decir cosas, pero ¿denigrar a una mujer diciendo que es un mamarracho? Él tiene familia, tiene una madre, una esposa, hijos, ¿le gustaría que le digan eso a su mujer si trabaja en otro país?”, señaló enojada.

“Creo que Brancatelli ya está cancelado y no se dio cuenta. Me descalificó. Esto es violencia verbal hacia la mujer. Estos son los machistas que siguen existiendo. Es como pegarle un cachetazo a una mujer”, agregó ofendida.

Sin embargo, su discurso fue interrumpido por el conductor del programa que recibió un mensaje de Brancatelli: “No quiero darle más vuelo al tema. Ella necesita de este conflicto, yo no. Dejala que hable, no me voy a rebajar, lo mío fue con humor. Ella quiere escándalo para que la nombre sino nadie lo hace. Yo banqué a Débora, pero ella lo toma personal. No entiende nada”, leyó De Brito.

“Yo estoy trabajando con mis escuelas, no necesito venir a un programa de televisión para promocionarme, de ninguna manera. Gracias a Dios me llama todo el mundo para trabajar”, le retrucó Anamá.

LA NACION