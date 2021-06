Anamá Ferreira cruzó a Brancatelli: “No podés caminar tranquilo por la calle”

Una declaración en un canal desató un cruce que traspasó las pantallas (televisivas) y llegó a las redes sociales. Todo comenzó cuando Diego Brancatelli calificó a Anamá Ferreira de “impresentable y mamarracho” en medio de un móvil de Intrusos (América), luego de que la modelo brasilera opinara sobre el baile de Débora Plager en La Academia (eltrece). Lejos de quedarse callada, enseguida salió a responderle al conductor. “Yo nací para construir y vos para destruir”, le disparó en Twitter.

Horas antes de que todo estallara, la modelo se refirió a la actuación de Plager en el programa que conduce Marcelo Tinelli: “Finalmente encontré a alguien que baila peor que yo”. Esto molestó mucho a Brancatelli, que salió en defensa de su compañera en Intratables. “Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar, habla peor que todos. Es impresentable, un mamarracho. En todo me parece demás. No me gusta cómo baila, parece el 4 de la selección de Brasil”, dijo el periodista.

Anamá Ferreira le respondió a Diego Brancatelli tras su comparación con el 4 de la selección brasileña

Estas declaraciones hicieron estallar a la modelo, quien lo cruzó en Twitter: “Así que Diego Brancatelli dijo que ¿soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos 3 cuadras juntos a ver a quién el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel”, dijo y lanzó picante una pregunta retórica que acompañó con un emoji de sobre: “¿Y vos?”.

Todo parece indicar que a Anamá no le molestaron tanto las palabras del periodista como para llegar a la instancia judicial, pero sí se subió al ida y vuelta. “No te voy a denunciar por abuso Diego Brancatelli. Ya tenés suficiente con no poder caminar tranquilamente por la calle. Lo que te pediría es que ya no te refieras a nadie así, porque hay personas a las que podrías seguir lastimando. Bah, como hiciste toda tu vida”, agregó en un segundo escrito.

La modelo le respondió al periodista en Twitter y sostuvo que no lo iba a denunciar por maltrato: "Yo nací para construir y vos para destruir"

“Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”, cerró antes de agradecer el apoyo de sus seguidores.

