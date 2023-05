Renuncia y escándalo: el video del momento en el que Anamá Ferreira abandonó un programa y apuntó contra sus compañeros

escuchar

La televisión argentina vive su momento más álgido si de cruces en vivo se habla. Luego de los fuertes idas y vueltas en vivo entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM (América), una nueva e inesperada situación en vivo llamó la atención de los televidentes. En esta ocasión, Anamá Ferreira se enfrentó a Pilar Smith tras ser criticada por el material que ofreció en el ciclo Gossip (Net TV), donde es panelista. Molesta, abandonó el estudio y no se quedó callada.

“Yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís que tenés un material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando”, fueron las palabras que le dijo Pilar Smith luego de que Ferreira, en su rol de panelista, mostrara imágenes del supuesto romance entre el actor español Rodrigo Pahlen y Juana Viale.

Pilar Smith hizo un descargo tras el episodio que protagonizó Anamá Ferreira (Captura video)

Previamente, la conductora dijo que se trataba de un material que no había sido visto en ningún otro lado, pero al parecer no fue así. Tal y como lo señaló, las imágenes que presentó la panelista mostraban al actor de paseo por la calle, en un ensayo y con Viale en una sesión de fotos de prensa, ya que comparten trabajo, pero lejos estaban de confirmar un romance. Al escuchar el “reto” en vivo que le hizo la periodista, la exmodelo tomó una decisión tajante.

En primera instancia, defendió su información al indicar que había un claro acercamiento entre los actores, pero ante la insistencia de la conductora y los panelistas -Guillermo Barrios, Leo Arias y Nahuel Saa- de que no eran pruebas suficientes para una confirmación, estalló de furia. “¿Ustedes me están hablando en serio?”, preguntó sin poder creer el planteo que le hicieron.

Anamá Ferreira abandonó en vivo el programa tras ser criticada por sus compañeros

“Ustedes solamente saben hablar de separaciones, peleas, gente que está mal vestida. Yo no puedo hablar de nada, yo hablé de que Wanda (Nara) está vestida de Versace y me dicen ‘¿a quién le importa?”, se quejó, cansada de las críticas por parte de sus compañeros.

Acto seguido, se levantó de la silla que ocupa en el panel y tomó sus pertenencias. “Me hartaron. La verdad, esto no es para mí. Yo vine acá a trabajar, a contar cosas buenas, lindas, romance, amor. Yo de acá me voy”, manifestó visiblemente molesta. La repentina reacción sorprendió a sus colegas, quienes intentaron pedirle que se calme y vuelva a su lugar.

Los pedidos no solo no fueron escuchados, sino que la indignaron más: “Yo no trabajo así. Vos Pilar, la conductora, hacerme esto...”. Acto seguido, abandonó el estudio.

Anamá Ferreira se fue en vivo del ciclo (Captura Instagram @gossipennet)

Minutos después, la conductora realizó un descargo y apuntó contra la panelista. “En el corte nos dijo que tenía un material exclusivo que lo iba a levantar todo el mundo y nos trae una foto de este señor con un instrumento. Estamos todos muy angustiados, no pensamos que íbamos a terminar el programa así”, indicó, para luego pedirle disculpas a la audiencia.

En diálogo con LA NACION, Anamá reveló que se “tomará un tiempo” en el programa, aunque aclaró que habló con su compañera y quedó todo en buenos términos.

