Andrea Del Boca: el comentario incómodo de Soledad Silveyra y la obsesión de Adrián Suar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 17:23

Andrea Del Boca fue la invitada de Mujeres de eltrece este lunes, y Soledad Silveyra la recibió con una pregunta que logró incomodar a la actriz.

"¿Esas lolas las tuviste siempre?", inquirió la conductora, que se reincorporó al ciclo luego de 16 días de aislamiento por el Covid-19 positivo de Claudia Fontán. Del Boca, poniéndose colorada, contó: "Se las debo a mi hija, Anna y a la maternidad, porque le di de mamar durante tres años. Cuando quedé embarazada estaba haciendo Apariencias, con Adrián Suar y en la escena vestida de novia me enteré. Teníamos que empezar a grabar El sodero de mi vida, la novela con Dady Brieva, y me esperaron, así que grabamos cuando Anna tenía 2 meses. Mi pedido fue que me permitiera seguir dándole de mamar así que cada 45 minutos iba a mi camarín donde estaba Anna. Vengo de una familia de indígenas así que era normal darle la teta tanto tiempo", explicó.

Flor de la V contó luego que Andrea fue el primer bebé trans de la tele. Y Andrea aclaró: "Necesitaban a un bebé en un programa que estaba dirigiendo mi papá Nicolás Del Boca. Y como yo estaba a mano porque mi mamá me había llevado a visitarlo, me usaron a mí. Me pusieron un gorro celeste porque no me podían sacar los aritos".

Del Boca contó que sus comienzos en la actuación fueron pura casualidad. "Alejandro Doria era mi padrino de bautismo y siempre venía a casa en las fiestas. Para mí era el tío Alejandro, parte de la familia. Cuando empecé a actuar fue como jugar. Él me explicaba que cuando dijera acción yo tenía que hacer algo y que si me hablaban no tenía que contestar ni mirar porque en Nuestra galleguita hice de sordomuda. Tenía 4 años y me iba a quedar una semana pero fueron ocho meses. Pero mi papá no quería que yo trabajara. Y encima a su mamá, mi abuela, en la iglesia le decían que era una pena que tuviera una nieta sordomuda", relató.

"Después hice la película Había una vez un circo. Mi vida está llena de situaciones que no busqué aunque no creo en las casualidades. Cuando hice Celeste no sabíamos que iba a tener una segunda parte y en otro canal, que fue Celeste siempre Celeste, donde apareció una hermana gemela. Me encantaba ser la antagonista también, porque la pasan mejor, besan a más galanes, pueden hacer maldades. A veces me pongo esa peluca y voy por la vida así, para que nadie me conozca", dijo entre risas.

Entre algunas de las anécdotas que contó, recordó que Suar "tenía una obsesión con que grabara una escena de lluvia" en cada programa que hicieron. "En el primer capítulo de El sodero de mi vida, también, con un corpiño blanco y una blusita y siempre nos reíamos con Dady cuando nos acordamos. Fue un gran compañero y tuvo mucha paciencia en esa novela porque ser mamá soltera no es fácil. También fui precursora en eso. Me hubiera gustado tener un proyecto de familia, pero después entendí que con Anna somos una familia. Las circunstancias se dieron así", señaló.

"Yo no decidí ser madre soltera. Soy la única oveja negra que no se casó; mis dos hermanos cada uno tienen 30 años de casados. Tuve novios de los que nunca se enteraron porque siempre fui muy prolija, muy cautelosa", contó Andrea con picardía. Y enseguida Solita quiso saber sobre el novio de ficción que luego fue un novio real. Claramente se refería a Silvestre, con quien Andrea hizo Los cien días de Ana, pero la actriz no quiso hablar de eso y apenas dijo: "Mi papá no lo quería porque decía que no me iba a hacer feliz. Y tuvo razón. Pero ya prescribió. Mis padres nunca me prohibieron nada, y siempre me acompañaron. Como familia tana, compartimos todo".

Además, Andrea contó que durante la cuarentena chateó con algunos candidatos: "Reaparecieron candidatos que no tomaba en cuenta y dije, 'caramba, por qué no'. Ahora que mi hija es una mujer y tengo 50 años de carrera, me tengo que dar prioridad".

Del Boca emocionó al hablar de su hija Anna. "Yo le digo a mi hija que es un alma vieja, que vino al mundo con una misión. Siempre tuvo esa personalidad de imponerse y la admiro". Y cuando le preguntaron si perdonó a Mirtha Legrand por contar que estaba embarazada, Andrea respondió: "No se trata de perdonar o no, sino que hay momentos en los que no estás preparada para decir algo, y me pasaban muchas cosas en mi vida personal que después se supieron. Me hubiera gustado que me avisara antes. Además en los tres primeros meses hay riesgo de perder el embarazado".