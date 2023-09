escuchar

Este jueves por la noche, Coki Ramírez hizo su segunda presentación en la pista del Bailando (América) y otra vez volvió a intentar conquistar el corazón de Marcelo Tinelli con una búsqueda del tesoro que involucró a los participantes del estudio. Una vez que finalizó su presentación, el conductor se quejó de las elecciones musicales y también lanzó un picante comentario a Carolina “Pampita” Ardohain, quien se ausentó esta semana y tampoco estará la siguiente por un viaje.

El certamen de baile estuvo cargado de reproches por parte del conductor por una larga lista de cosas que le molestaron durante estos últimos programas. A lo largo del show, Marcelo hizo su descargo con pequeños, pero filosos comentarios que no pasaron desapercibidos por el público.

El regalo de Sol 1 y Sol 2 para que la producción del Bailando no tenga más problemas con la música

Tras el coqueteo de Tinelli y Ramírez, el conductor destacó la elección musical de la pareja y aprovechó a criticar los remixes que hace la producción y los equipos de baile a la hora de crear las canciones que suenan de fondo durante cada performance.

“Algo espectacular que me pareció increíble de este baile es que haya habido un solo tema y conocido. ¡Por Dios! Ponen 200 temas, la gente no entiende nada. Me llamó mi tía y me dijo, ¿por qué ponen tres temas? ¿Qué hacen? Se cortan, tapan uno y va otro. Increíble”, manifestó eufórico.

Luego le dio pie a las humoristas Sol 1 y Sol 2, quienes le hicieron un especial regalo ante los problemas musicales que tuvieron algunos participantes, como Juliana Díaz, quien tuvo que hacer su coreografía de nuevo, y Luciano “El Tirri”, quien también tuvo que volver a empezar un baile. El regalo se trató de un disco rígido para que los participantes no tengan que sufrir esos inconvenientes.

El filoso comentario de Marcelo Tinelli contra Pampita por su ausencia en el Bailando 2023

“Un disco rígido para el programa, ¡qué buen regalo! Esto es groso, pongan este. Esto es lo que estábamos necesitando”, le remarcó a Federico Hoppe con una mirada desafiante. Los operadores desde la producción celebraron el regalo. “Festejen ustedes que no les anda el disco rígido ahora, ¡qué desastre!”, concluyó.

Pero las quejas no quedaron ahí. Cuando el jurado tomó la palabra para darle la devolución a la pareja, se vio a Aníbal Pachano, vestido elegantemente de blanco, para reemplazar a Carolina Ardohain, quien se fue de viaje por algunos días.

Al parecer, no cayó muy bien su partida a pocos días de haber comenzado el certamen de baile. Luego de una publicidad de viajes, Tinelli se refirió al respecto y lanzó un picante comentario.

“Tengo ganas de viajar, pero estoy contento de estar acá. A mí me encanta que Pampita viaje, es nuestra embajadora, no está nunca”, manifestó para risas de todos. Cabe destacar que su lugar también lo ocupó Zaira Nara, que por su poca experiencia recibió múltiples críticas, en especial, por darle buena nota a su mejor amigo, Kennys Palacios.

El comentario de Marcelo Tinelli contra la producción del Bailando 2023

El último “palo” de Tinelli a la producción fue cuando Stefano “Yeyo” de Gregorio y la bailarina Martu Morales hicieron su presentación. Marcelo Tinelli invitó al novio de la bailarina, Federico, para que haga un baile de TikTok en la pista y en ese momento acotó: “¿Tiene la música? Mirá que acá es muy difícil que te la hagan, imaginate no anda ni el disco rígido”.