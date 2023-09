escuchar

La vida de Carolina “Pampita” Ardohain causa gran interés, ya sea por sus looks o por los escándalos en los que a veces queda involucrada. Es por ello que no pasó desapercibido un reciente video que compartió en su cuenta de Instagram, que generó fuerte rumores de embarazo al mostrarse junto a su pequeña hija y un par de escarpines. Ante la duda, la modelo rompió el silencio y confirmó sus deseos de convertirse en madre nuevamente, aunque aclaró que ahora mismo no transita ese momento.

A sus 45 años, Pampita es madre de cinco niños, cuatro de ellos fruto de su relación con Benjamín Vicuña, mientras que la pequeña Ana nació en 2021 a raíz de su vínculo con su esposo, Roberto García Moritán. Desde entonces, la pareja ensambló la familia junto a los dos herederos adolescentes del empresario. Pese a ser un clan numeroso que se muestra muy unido, en diversas ocasiones, la modelo compartió su deseo de seguir teniendo niños.

El llamativo video de Pampita que generó rumores de embarazo

En esta línea, el reciente video que mostró generó fuertes dudas acerca de un posible embarazo. El detalle de la filmación radica en que Pampita está junto a Ana y el plano muestra una mesa donde hay un par de pequeños escarpines, que más tarde se los da a la niña. Por supuesto que la presencia de este calzado para bebés fue el que se llevó todas las miradas, ya que suele ser un obsequio que se le da a la embarazada ante la llegada de un pequeño.

Por supuesto que la también jurado del Bailando 2023 (América) fue consultada al respecto y fue contundente. “No viene ningún hermanito. Robert no quiere más hijos, ya lo dije un montón de veces. Yo tendría hijos todos los años porque me encanta, tendría un montón más, todos lo que Dios mandara”, aseguró entre risas ante el micrófono de Desayuno Americano (América).

Pampita habló sobre los rumores de embarazo

En este sentido, remarcó que el tema de agrandar la familia es muy charlado con su esposo, pero que él determinó que Ana sería la única hija en común entre ellos. Pese a esta explicación, la modelo no supo detallar el significado de la utilización de escarpines para este video, que fue lo que le dio pie a los rumores. Sin embargo, dejó en claro que no son ciertos.

Cabe recalcar que tanto ella como su marido, a través de su reality Siendo Pampita, remarcó el deseo que tenían de tener un bebé juntos tras su casamiento en 2019. En el camino, obtuvieron diversos negativos en las pruebas de embarazo y luego se sometieron a un tratamiento al que incluyeron inyecciones diarias, hasta que lograron obtener el positivo en la prueba de embarazo.

Pampita y Roberto se casaron en 2019 (Foto Instagram @pampitaoficial)

Fue con el nacimiento de la pequeña, de ahora dos años, que la familia vive una gran alegría centrada en la más pequeña del clan, que hasta ahora seguirá ocupando ese lugar, dado a la negativa de Roberto, según expresó la propia modelo.