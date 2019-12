Desde el ostracismo, el malvado de la historia empieza a llevar a cabo el último tramo de su venganza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 00:01

Tras la muerte de Ivonne (Andrea Frigerio), el arresto de Gabriel (Federico Salles) y todas las pruebas en manos del juez, Torcuato (Benjamín Vicuña) y Trauman (Fernán Mirás) no se dan por vencidos y dan un nuevo golpe.

Marie (Macarena Paz), la prima de Lucía (Defina Chaves) y Lidia (Minerva Casero) regresa sorpresivamente. Les cuenta que cuando se dio cuenta del engaño de Torcuato, él la golpeó y la vendió a un burdel. "Me escapé de milagro. Los dueños no aparecieron más. Yo tenía miedo, pero pensé que podía venir acá", les explica. Ellas le proponen hacer la denuncia, pero Marie se niega.

A pasos del cadáver del policía que fue a buscar a Torcuato y con el otro agente como rehén, el mafioso, su socio y Alicia (Mercedes Funes) cenan como si nada hubiese ocurrido. Hasta allí llega Facundo (Aaron Palomino) con todas las novedades de la jornada: Bruno (Albert Baró) y Lucía están juntos e Ivonne murió. Ante esta noticias, Trauman enloquece.

Torcuato, entonces, le pide a su hermana que vaya al conventillo para decirles que pueden hacer uso cuando quieran de la mansión que piensan utilizar como refugio para las mujeres rescatadas.

Anna (Candela Vetrano), a su vez, habla con el médico de Pirucha (Andrea Rincón) y se da cuenta de que todo este tiempo la estuvo engañando: no está embarazada de Córdoba (Diego Domínguez). De todos modos, esta confirmación no es suficiente para que acepte volver con su marido. Cuando Paco (Mariano Saborido) intenta convencerla de que le dé una nueva oportunidad al muchacho español, aparece Pirucha con un supuesto médico que asegura que está embarazada. Esta vez, Anna no cae en la trampa.

Carmen (Maite Lanata), en tanto, sigue pensando en rescatar a Débora, la hija de Trauman y Edith (Miriam Odorico). La idea es ir a buscarla al colegio. Mientras ellas hablan sobre eso con Raquel (China Suárez), aparece Alicia. Por supuesto que no es bien recibida por ninguna de las dos, pero la mujer no se acobarda y llama a Aldo (Gonzalo Heredia) a los gritos, con la excusa de que quiere ver a su hija. El mayor de los Moretti acepta charlar con ella a solas porque cree que la tenencia de Milagros podría estar en peligro. La mujer lo convence, mediante amenazas, de que la deje visitar a la niña tres veces a la semana.

Finalmente, Carmen y Raquel van a buscar a Débora, pero la adolescente no quiere saber nada con su hermana y se rebela como una digna hija de Trauman, soberbia, maldita y agresiva. En el conventillo, Julián (Tomás Kirzner) le pregunta a Aldo por las dos muchachas y Alicia lo escucha; más tarde, les contará a su hermano y a Trauman todas las noticias, pero ellos no quedan conformes.

Sin embargo, Torcuato revela cuál es el as que tenía escondido bajo la manga: como siempre, Marie responde a él y, ni bien queda sola, lo llama para contarle que le creyeron todas sus mentiras. "Apenas te digan que se inaugura el refugio, les decís que querés vivir ahí", le ordena su amante.

La Polaca y Carmen llevan a la hija de Trauman al conventillo, pero a Julián no le parece una buena idea. La adolescente no entiende por qué se la llevaron, y cuando su hermana le cuenta que la rescataron porque pensaron que podía venderla a ella como a las demás, otra vez se muestra otra vez como un pequeño demonio, insultándolas.

Como un intento para limpiar la imagen de David luego de que se lo vinculara con Trauman, Malena lo entrevista para que cuente su verdad. Mientras Gallo le agradece por la ayuda, aparece Lidia, que otra vez estaba dispuesta a decirle que lo ama. "Hace varios días que estoy intentando hablar con vos, pero no me dejás. Yo quería decirte que en realidad no es tan importante lo que tengo que hablar", se enreda una vez más. "Todas estas veces que te decía que te quería, hablaba de querer, querer. Sé que te dije que te olvidarás de mí, pero no quiero que te olvides de mí porque no puedo olvidarme de vos", le dice luego de un tirón.

En el refugio, mientras Lucía y Bruno se besan, llegan Anna y Francesca (Malena Sánchez), que por primera vez ve a su exnovio con su amada, luego de que ellos decidieron dejar atrás su relación.