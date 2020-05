A pesar de su amistad con el Corcho Rodriguez, Etchecopar defendió a Wiñazki

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 21:45

A raíz de la burla que Verónica Lozano hizo sobre la queja de Nicolás Wiñazki de no poder conocer a su sobrina recién nacida debido a las medidas preventivas que rigen por la pandemia de coronavirus, Baby Etchecopar , íntimo amigo de Jorge "Corcho" Rodríguez, pareja de la conductora, salió a defender al periodista de el trece .

"No me gustó para nada. Nico me parece un gran periodista y, si alguno tiene un sentimiento por algo y llora, el dolor no se parodia . Yo la he visto (en referencia a Lozano) hacer notas excelentes y la he visto hacer cagadas. No porque sea la mujer de un amigo, con la que nunca hablé, la voy a defender ", comentó en una nota para Hay que ver a la salida de la radio.

En cuanto a los motivos por los cuales salió a Wiñazki, explicó: "Ella es muy simpática, muy buena persona, pero esto no es matarla, es decirle 'la pifiaste'. A lo mejor pasa porque yo lo viví en carne propia. Cuando tuve una desgracia se me cagaron de risa, dijeron huevadas; entonces esto no me gustó, porque me encanta el estilo Wiñazki, me encanta el estilo del pibe".

Y enseguida, hizo referencia a una anécdota en la que deja entrever que la conductora de Corta por Lozano se burló de él cuando ocurrió el robo en su casa . "Estaban en el campo, era la época del pañuelo verde, y Jorge tiro un tiro al aire y le dijo: '¿te da miedo eso? Bueno, imaginate en la casa de Baby que le tiraron 63' y ahí lo entendió. Realmente no tengo nada contra ella ni dije vamos a matar a Lozano. Estuve a favor de Wiñazki porque estoy a favor de un tipo que hace un periodismo que me gusta", repitió una vez más.

En cuanto a su relación con Corcho Rodríguez, el conductor aseguró que cambió una vez que se puso en pareja con Lozano. " Jorge es mi amigo. Anduvimos en moto juntos, viajamos juntos, lo adoro, es un tipazo . Vero me parece una mina bárbara, pero no los conozco a los dos juntos. No me invitaron al casamiento, nunca comí en su casa, no sé ni dónde viven. Desde que está con esta chica, hablamos solo por teléfono ", reveló.

Tras asegurar, una vez más, que no tiene nada en contra de la conductora de Telefé, expresó: " Las veces que Vero me ha pegado, que fueron bastantes, nunca lo llamé para decirle que le diga que la corte, jamás. Me pegaba en la época de los pañuelos verdes. Es una chica muy graciosa, muy inteligente. Es psicóloga, sabe hacer televisión y llevarte donde ella quiere. Por eso, me pareció raro lo que hizo con Wiñazki. A mí me hubiera convenido salir a favor de ella, porque soy amigo del marido, pero me gusta ser imparcial".

Sin embargo, antes de terminar la entrevista, el filoso conductor se despidió con una chicana. Cuando le preguntaron si Susana Giménez había elegido al periodista de TN para hacer su descargo tras su viaje, Baby opinó: "¿ Sabés qué pasa? Que el que pasa por la cama del Corcho no se va nunca ".