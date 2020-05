El conductor radial se refirió a un singular episodio que incluye al matrimonio de la conductora y el empresario y una pistola Fuente: Archivo

Los ecos del ida y vuelta mediático entre el periodista Nicolás Wiñazki y la conductora Verónica Lozano sobre el tema de la necesidad o no de extender la cuarentena por la pandemia de coronavirus sigue cosechando respuestas y participantes. Ahora, fue Baby Etchecopar quien se sumó a opinar sobre el entredicho. Y lo hizo mediante una anécdota estremecedora que incluye a Verónica Lozano, su esposo, Jorge "Corcho" Rodríguez y un arma de fuego.

Baby Etchecopar y una anécdota escalofriante sobre Corcho Rodríguez y un arma de fuego.- Fuente: Radio Rivadavia 00:54

Video

La historia fue dada a conocer en el programa Baby en el medio , que Etchecopar tiene en radio Rivadavia. Cuando hablaban sobre la declaraciones de Wiñazki y su malestar sobre no haber podido conocer a su sobrina recién nacida a causa de la cuarentena y la réplica en forma de burla de Lozano, el conductor, que nunca escapa a las controversias, señaló: "Verónica a mí me pegaba y yo decía: 'Esta piba no puede pegarme'".

Etchecopar explicó que Lozano había tomado una postura crítica contra él desde "el escrache de las feminazis" que realizó hace algún tiempo. Pero aclaró que él se consideraba amigo de Rodríguez, el esposo de la conductora. Y luego contó una singular historia que vivió con la pareja.

Etchecopar se declaró amigo de "Corcho" Rodríguez pero se diferenció de Lozano Fuente: Archivo

"Te voy a contar una anécdota que no tendría que contar -arrancó Etchecopar-. Ella le recriminaba a Jorge: 'Tu amigo Baby, que mató a un tipo'. Entonces Jorge un día la llevó al balcón de su casa en Barrio Parque con una pistola, y tiró un tiro. Ella se estremeció. 'Bueno, 63 de estos le tiraron a Baby ¿Qué opinás de él ahora?', le dijo Jorge".

Los balazos de los que hablaba Rodríguez se relacionaban al episodio que vivió Etchecopar cuando en marzo de 2012 ingresaron delincuentes a robar en su casa y, tras un intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó muerto. Tanto el conductor como su hijo, que en ese momento contaba con 24 años, fueron heridos de bala en el violento incidente.

Luego de relatar ese hecho desconocido que, según Etchecopar le había contado el propio Rodríguez, el conductor diferenció su postura sobre cada integrante de este matrimonio: "Jorge es mi amigo y Vero no. A él lo voy a defender a capa y espada porque es un muy buen tipo, excelente. Pero ella no es mi amiga".

Jorge Rodríguez está sospechado de haber participado en algunas maniobras ilegales de movimiento de dinero en la causa relacionada con la empresa Odebrecht, y el pago de coimas.

Finalmente, el conductor de Baby en el medio llegó a fijar su postura con respecto a la posición adoptada en el intercambio entre Lozano y Wiñazki. "Entonces, entre Verónica Lozano y Wiñazki, yo toda la vida me quedo con Wiñazki. Gran periodista, siempre lo admiré".