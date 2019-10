Costó pero llegó. Flor Torrente y Nacho Saraceni se besaron en la pista de ShowMatch.

En la pista de ShowMatch 2019 no improta si sos jurado, productor, figura, bailarín o público. De un momento para otro, una situación cualquiera te puede llevar al centro de la escena. Prueba de ello puede dar Ignacio Saraceni, el bailarín de Flor Torrente.

Desde que comenzó a circular el rumor, que entre ellos había algo más que química profesional, cada gala de la pareja era una invitación de Marcelo Tinelli a blanquear el romance. Que sí, que no, lo cierto es que de tanto estirar el tema y como parte del juego televisivo algo cuestionable en esta época, a Saraceni el conductor lo bautizó "tortuga", "oso perezoso", y otros tantos apodos.

Sin embargo, el merengue cambió todo. Porque la coreo al ritmo del tema Abusadora terminó con el ansiado beso de la pareja. O casi. Porque la acción ameritó que, al mejor estilo árbitro de Conmebol, el conductor pidiera la repetición del tape, y luego del final del baile; no una, sino tres veces. La complicidad entre Flor y Nacho demostró que, no solo esperaban una reacción así, sino también la aceptación de una relación, que sus íntimos conocen desde hace bastante.

Luego llegó el turno del puntaje del jurado, que arrancó muy bien con Ángel de Brito y Pampita, 6 y 9 respectivamente. Florencia Peña, dueña en este ritmo del voto secreto, anticipó un muy buen puntaje: "Cada gala proponen algo distinto y tienen una energía única. Me encantan", y Marcelo Polino fue el único que encontró tibia, tanto la performance como el final, y se quedó en 4.

En la vereda de enfrente, Flavio Mendoza los vio desprolijos, Laura Fidalgo se quedó a mitad de camino y Anibal Pachano dio un punto de confianza. Arañando los veinte puntos, la flamante pareja (de acuerdo con Flor "re aprobada" por mamá Araceli González) ya está en el umbral del Súper Duelo de la semana que viene.

Lola Latorre cerró la noche de merengue del viernes. La previa, como ya es habitual, con algún palito para su mamá Yanina, "me deja salir pero no me deja manejar de noche. Solamente puedo salir con mi novio o con una amiga muy de confianza. Cuando salgo con amigas a veces no le cuento".

A la hora del puntaje por el merengue, Ángel de Brito vio un 5, y Pampita un 8: "yo hubiera puesto el principio en el final. Tengan cuidado con eso", aclaró la jurado. Flor Peña (voto secreto) pidió correcciones en los pies y en la energía aunque le "gusto mucho"; y Marcelo Polino, culpó a la coach del desequilibrio en la propuesta y cerró en 3.

Por el lado del BAR, mientras Flavio y Fidalgo mantuvieron la nota, el "buen día" de Pachano les dio un punto más. Con 17, Lola no logró brillar como en el ritmo anterior, pero a juzgar por la mediocridad general, los más probable es que convierta en una de las dieciséis mejores.