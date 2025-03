La viuda del papá de Florencia Torrente reveló cómo fue su trágica muerte a los 62 años: “No estaba enfermo”

Florencia Torrente, la hija de Araceli González, dio a conocer ayer la triste noticia de la muerte de su padre, Rubén, a quien le dedicó una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales. “Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importante de nuestras vidas”, expresó la actriz en Instagram y acompañó el mensaje con una serie de tiernas postales junto a su padre. Más tarde, fue la viuda de Rubén Torrente, Natalia Lezcano, quien reveló los motivos de su muerte a los 62 años.

“Ante todo, gracias por el apoyo incondicional, por los mensajes, llamados. Sé que hay mucha gente que está preocupada por mí y por Vicente [su hijo en común]. A todos les tocó desde algún lado la situación porque no es lo común. Rubén no estaba enfermo, no tenía nada. Era súper sano, no consumía alcohol ni fumó nunca. Era súper deportista ”, relató la mujer a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Lo conocí cuando él tenía 39 años y yo tenía entre 21 y 22. En esa época, me quedaba a dormir con él y a la mañana se iba a jugar al fútbol. Siempre pensó en cuidarse, en verse bien, sentirse mejor”, agregó sobre el estilo de vida de su pareja y padre de su hijo Vicente, de diez años.

Fue entonces que contó cómo la tragedia llegó de forma repentina a sus vidas. “ Rubén muere con 62 años jugando al fútbol . Fue el jueves 27 [de febrero] a jugar un partido con un papá amigo del cole y con Vicente, que peloteaba en la cancha de al lado. A las nueve y un minuto recibo el llamado que nos cambió la vida para siempre, donde me dicen que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y ya no se pudo hacer más nada ”.

“ Fue muy shockeante porque se fue con Vicente y nunca más volvió . Hoy mi prioridad es mi hijo y ser mamá para acompañarlo. Que tenga las herramientas no solo física, sino también mentalmente para afrontar este momento durísimo”, reflexionó Lezcano.

En ese sentido, resaltó la importancia de ser resiliente por el bienestar de Vicente. “De a poco tendré que volver a la vida, no solamente porque me gusta lo que hago, sino porque hoy, mi motor es este nene de diez años fruto de una relación hermosísima, llena de amor. Son 24 años que nos conocemos y 17 que estuvimos juntos. Es toda una vida. Yo tengo 45. Es muy duro”.

Hacia el final del video, Natalia Lezcano agradeció nuevamente a todos los que la están acompañando en este difícil momento, y se refirió a Flor Torrente, la hija mayor de su marido. “Mi familia es incondicional. Flor es parte de mi familia y lo va a ser siempre . Acá estamos para seguir adelante, gracias”, concluyó.

Florencia Torrente decidió compartir la noticia de la muerte de su padre a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor con un sentido mensaje de despedida.

“Y bueno... finalmente llegó ese día. El día que desde chiquititos ya sabemos que no queremos que llegue nunca porque de solo pensarlo nos hacía llorar. Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importante de nuestras vidas, a Papá”, comienza el sentido texto que escribió la joven actriz en su cuenta de Instagram.

Y continúo: “Por un lado, tan difícil, tan doloroso, tan latente, tan feroz; te atraviesa la vida entera, mientras todo sigue. Pero por el otro, una enorme felicidad y amor porque habla de que el dolor es tan grande, como su presencia y huella en vida. Con cada recuerdo, caricia, compañía, experiencias y risas”, continúo la hija del empresario.

“Nos volveremos a ver Ruchito, para besarnos y abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, seguiré charlando desde aquí contigo: escuchando a nuestro amado Sir Rod, cuidando al pequeñín fortinero y cultivando la familia Torrente/Lezcano con mucho amor. Te amo, te extraño por siempre y para siempre. Gracias papucho”, cerró Florencia con nostalgia y acompañó el mensaje con tiernas postales de su infancia junto a su padre.

El empresario Rubén Torrente fue el primer gran amor de Araceli González, a quien conoció apenas terminó la escuela secundaria, en su Ramos Mejía natal. Se casaron en 1988 y ese mismo año nació Florencia. Por ese tiempo, Araceli empezó a tener mucho trabajo como modelo, se sumó al staff de Pancho Dotto y además la llamaron para hacer televisión. La pareja se desgastó rápidamente y se separaron, pero siempre tuvieron un buen vínculo y él fue un padre muy presente en la vida de Flor.

