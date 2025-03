La desgarradora carta de Flor Torrente para despedir a su papá: “Nos volveremos a ver”

Florencia Torrente enfrenta un momento de profunda tristeza tras la muerte de su padre, Rubén. La actriz decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor con un sentido mensaje de despedida. Con palabras cargadas de emoción, recordó a su papá con amor y gratitud y destacó la huella que dejó en su vida. Sin dudas, su publicación, llena de ternura y respeto, refleja la importancia que él tuvo en su camino y cómo su recuerdo seguirá acompañándola.

“Y bueno… finalmente llegó ese día. El día que desde chiquitos sabemos que no queremos que llegue nunca, porque con solo pensarlo nos hacía llorar. Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importantes de nuestras vidas: Papá”, comenzó la actriz en su texto de despedida en su cuenta de Instagram.

El desgarrador posteo de Florencia Torrente por la muerte de su padre (Foto: Instagram @ftorrente)

Así, dejó en claro su dolor, ya que expresó: “Por un lado, tan difícil, tan doloroso, tan latente, tan feroz; te atraviesa la vida entera mientras todo sigue. Pero por el otro, una enorme felicidad y amor, porque el dolor es tan grande como su presencia y huella en vida, con cada recuerdo, caricia, compañía, experiencias y risas”, escribió.

La actriz Florencia Torrente despidió a su padre Rubén en redes sociales (Foto: Instagram @ftorrente)

Finalmente, terminó su mensaje con un sentido recuerdo de sus momentos más especiales: “Nos volveremos a ver, Ruchito, para besarnos y abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, seguiré charlando desde aquí contigo: escuchando a nuestro amado Sir Rod, cuidando al pequeñín fortinero y cultivando la familia Torrente/Lezcano con mucho amor. Te amo y te extraño por siempre y para siempre. Gracias, papucho”.

De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, amigos y colegas, quienes intentaron reconfortarla en este duro momento. Sin embargo, entre todas las muestras de afecto, hubo un comentario que se destacó por su emotividad: el de su madre, Araceli González.

Conmovida por el dolor de su hija, la actriz le dedicó unas palabras cargadas de amor y contención. “¡Hija hermosa! ¡Te abrazo esa almita bella! ¡Leerte me destroza! ¡Pero sos una leona en todos los órdenes! ¡Ambos te amamos desde el día uno! ¡Él quería mujer! ¡Y así fue! ¡Te ama porque seguirá cuidándote de cerca! ¡Eso lo sabes! ¡Nada más bello que vos en nuestras vidas, lo más bello! ¡Siempre, a pesar de todo, estuvimos a tu lado! ¡Eras nuestra prioridad! ¡Vos sos amada! ¡Eso es hermoso!”, apuntó.

El apoyo de Araceli González a su hija en este duro momento (Captura: Instagram)

Y cerró: “¡Ay, hija! ¡Dios santo! ¡Me parte leerte! ¡Tan buena hija, conciliadora y amorosa! ¡El resto te lo dije y te lo seguiré diciendo a vos! ¡Eras su orgullo! ¡Tus dolores eran de los tres! ¡Y tus triunfos también! Así será hasta el infinito y más allá”, concluyó para reafirmar su apoyo incondicional en este difícil momento.

La actriz Florencia Torrente despidió a su padre Rubén en redes sociales (Foto: Instagram @ftorrente)

La especial relación de Flor Torrente con su papá

Sin lugar a dudas, el fallecimiento de Rubén provocó un profundo impacto en Florencia Torrente, quien siempre mantuvo un vínculo fuerte con él. Aunque toda su vida se mantuvo reservada sobre su familia, en septiembre de 2024 decidió presentarlo públicamente en sus redes sociales para destacar el papel fundamental que tuvo en su mudanza. En aquel momento, la joven atravesaba una separación con Guido Iannaccio, y su padre se convirtió en un gran apoyo para ayudarla a transitar esa etapa.

Durante esa jornada, Flor compartió un video en el que mostró a todas las personas que la acompañaron en el proceso, entre ellas su madre, Araceli González, sus amigos Mica Viciconte y Fabián Cubero, y, por supuesto, Rubén. En una de las escenas más entrañables, la actriz lo grabó desde el auto mientras él bromeaba sobre el clima, reflejando la complicidad que compartían. “Lo bueno es que no llueve mucho”, comentó con ironía, generando risas en el momento.

El video con el que Flor Torrente presentó a su padre en redes durante el 2024

Uno de los episodios más recordados de aquel día fue un pequeño accidente que sufrió Rubén mientras trasladaban un sillón. Al intentar pasarlo por un espacio reducido, una rama lo golpeó, lo que provocó una reacción de humor entre padre e hija. “Metimos el sillón por ahí, no sé cómo lo metimos. Y en el medio, papá me dice ‘¡ay!’”, relató Flor en sus historias de Instagram sin poder contener la risa. Su padre, simulando enojo, respondió entre risas: “Te denuncio por maltrato, me rompió todo”. Ante eso, con un gesto de ternura, la actriz compartió aquel instante con un mensaje simple pero cargado de emoción: “Te amo”.