escuchar

Este miércoles debutó en la pista de Bailando 2023 una de las participantes icónicas del formato: Charlotte Caniggia. “ Yo quiero que baje el dólar. Eso es lo que más quiero. No sé quién va a ser el próximo presidente, pero que sea lo que Dios quiera y que mejore el país ”, reveló la heredera de Mariana Nannis apenas apareció en el estudio, ante la sorpresa del conductor, Marcelo Tinelli y de los miembros del jurado.

Luego, contó cómo trascurrió su vida en el último tiempo: “Estuve en Nepal, cerquita de India. Me fui a un reality allá. Fui a buscar la paz. Pude aprender a meditar, con musiquita y mantras. Fui a templos budistas, con monjes tibetanos. Ellos no hablan, no te dicen nada, pero vas ahí a buscar tu felicidad y la paz. Yo me concentré y pude encontrarlas. No tenía ni celular, te lo sacan en ese reality”.

“Si perdés, vas a casas humildes de personas y dormimos en sacos de dormir en el piso. Además, no teníamos agua caliente. Estábamos en la montaña y hacía un frío tremendo, pero yo me bañaba igual con agua fría”, reveló, y contó que no pudo entablar un diálogo con los lugareños porque no les entendió el idioma.

Después de enseñarle al conductor a tocar un cuenco que le trajo de regalo, Charlotte reveló que volvió con su novio, Roberto. “ A mí no me gusta estar sola, me gusta la vida en pareja. Hace cuatro años que estamos juntos ya, un montón. Por ahora no nos vamos a casar. Por ahora, de la materinidad yo paso... Es raro, no me veo. Además, si doy de amamantar, ¿no se me van a caer? Tengo un nombre de nena elegido”, señaló, y se lo dijo en el oído a Tinelli. “Por favor, no lo digas, que si no se van a llamar todas así”, le rogó, pero no hubo caso. “El nombre es Britney”, reveló.

Luego, junto a su compañero, Jesús Vinent, Caniggia bailó al ritmo de un mix de música disco. Tras verlos, Ángel De Brito fue el primero de los miembros del jurado en tomar la palabra, pero antes de dar su devolución, quiso saber si la participante seguía sin hablarse con sus padres, el exfutbolista Claudio Caniggia y Nannis. “ Está todo muy mal en la familia. No es cierto que me bloquearon, pero creo que todas las familias son un desastre, solo que pintan la familia Ingalls. Son unos chantas. Yo, por lo menos, digo la verdad ”, se sinceró Charlotte.

“En mi familia todo se sabe. Todos se pelean, siempre hay bardo... Estoy acostumbrada. Conmigo no hay un conflicto exacto: mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. Ese es el problema. Están en su mambo. Debe ser duro separarse después de tantos años. Igual, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando junto a mi hermano, pero es difícil para nosotros. Mis viejos no me llaman ni me escriben. Me gustaría que me digan: ‘Hola, hija. Estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá recapaciten y sean padres presentes, como lo eran antes. Yo estoy acostumbrada a pasar por estas cosas”, expresó.

Luego de unos segundos de silencio, y con la participante entre emocionada e incómoda, De Brito (5) retomó la palabra: “Me gusta que Charlotte fue cambiando con el correr de los años y hoy es una mujer sincera que dice este tipo de cosas que a mucha gente le cuesta hacerlas públicas, y que no va desde el odio. Ojalá se de. Muy bueno el bailarín, muy buen compañero: la llevó muy bien. Charlotte siempre tiene el mismo problema: el poco ensayo y que se va desinflando cuando no le va bien. Espero que pueda mantener lo que hizo hoy, que evidentemente ensayó, le puso ganas. Que le meta porque tiene con qué. Me gustó que haga trucos, pero es una participante riesgosa, que no sabemos si va a caer al precipicio o va a salir a flote. Hoy salió a flote”.

Pampita Ardohain, la dueña durante esta primera ronda del voto secreto, agregó: “Me dieron ganas de darle un abrazo”. Inmediatamente, Tinelli la interrumpió: “ Yo siento que Charlotte hace un montón de cosas, buscando eso que acaba de decir. El cariño de sus viejos. Ella muestra una dureza, se caga de risa y todo eso, pero hay una búsqueda que hoy la pudo expresar en palabras. Yo le digo a todo el mundo que Charlotte es una de las chicas más divinas y dulces que conozco y en todas sus manifestaciones siempre está la búsqueda del amor de su papá y su mamá. De poder encontrarse con ellos. Y hoy lo dijo con todas las palabras. A mí también me dan ganas de abrazarla”, indicó Tinelli.

Y Pampita continuó: “ Si ese amor de padre que naturalmente debería darse no se da, buscá vos tu propia familia. Tus amigos, tu gente más cercana, esa es la familia que elegiste; esos serán tus amores en esta vida. Y el día de mañana vendrán tus descendientes. Hoy tenés a tus sobrinos. Uno no elige la familia en la que nace. Así que lo mejor, en ese sentido, para vos. Sos una linda mujer por dentro, siempre. Muy transparente, siempre, y eso es lo que más disfrutamos cuando salís a la pista, porque sos así, tal cual. No hay maldad en ese corazón y siempre lo demostrás. Sos educada. Y este año la quiero felicitar. No sé si fue María Valencia, la coach, que logró una Charlotte distinta, que logró hacerla ensayar. ¿Tres horas ensaya? ¡Me la cambiaron! ¡Me muero! Está dando sus frutos. Hermosa y prolija de principio a fin. Jesús es como un chocolate que se derrite, un bombón. Me encanta este nuevo equipo que la está haciendo brillar. Cuídenla mucho”.

“Me pareció la pareja más elegante hasta ahora. Ella tiene la onda pose, vive la vida como para posar. La vi muy segura, bien en los enlaces, las caminatas y los trucos. Tenés que transmitirle un poco a tu cara y muchas veces mira al piso, y eso marea. Siempre hay que mirar a un punto del horizonte. Jesús es divino. Me gustó muchísimo”, indicó, a su vez, Moria Casán (5). Y Marcelo Polino (4) cerró: “Me voy a sumar a este homenaje en vida que le están haciendo... Es una gran participante del show y una gran mujer. La hemos visto crecer. Me gustó, pero ojo con los trucos, todavía no está para eso”. Con 14 puntos, Charlotte consiguió la segunda calificación más alta de lo que va de la ronda.

LA NACION