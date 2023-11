escuchar

Poco después de las 22.00, Marcelo Tinelli ingresó en la pista del Bailando 2023 y exclamó a viva voz: “Hoy comienza una nueva ronda en esta pista. Quedan 23 participantes en el certamen y, a partir de esta gala, dos parejas serán eliminadas”. Y de esa manera, comenzó una nueva noche en el popular reality de baile.

Los encargados de abrir la pista fueron Brian Sarmiento y Sole Bayona, que ejecutaron una coreografía al ritmo de “Smooth Criminal”, con una escenografía que incluyó barra y hasta una mesa de pool. Al momento de la devolución, Ángel de Brito los elogió y detalló: “La puesta de cámaras estuvo interesante. Brian te vi inseguro en algunos momentos de la coreo”. En ese momento, el futbolista aceptó su error y confesó que estaba muy caliente” por perderse ligeramente en algunos pasos. Pero De Brito elogió esa sinceridad y concluyó: “Son un gran equipo del Bailando y tienen altas chances de continuar. Por una mala noche no pasa nada” (voto secreto).

A continuación, Carolina “Pampita” Ardohain coincidió en que hubo algunos momentos en los que ambos se perdieron y detalló: “Brian, sos un gran bailarín. Todo lo que traen es un show impecable, pero lo lamentamos mucho” (6). En su turno, Moria Casán apuntó: “Me producen emoción, no puedo explicar lo que me producen, es emoción a nivel piel de pollo, erección capilar. En un momento pensé “estoy en una comedia musical que excede el marco de la tele” y no puedo creer que Brian Sarmiento, no siendo un bailarín, salga así. Es tanta tu pasión que muchas veces te agotás, administrala mejor. Vi cómo se perdieron, pero seguían y eso es un artista” (10). Por último, Marcelo Polino cerró: “Yo seguí la historia por la pantalla y lo que se veía en vivo no salía en la pantalla” (4).

Luego del puntaje, Tinelli notó que Brian se había quedado angustiado y le dijo: “No te quedes mal, porque sé que te quedás mal. Vos sos muy exigente, Laura Fidalgo quedó en blanco, Piquín se equivocó en esta pista” . Con lágrimas en sus ojos, Sarmiento entonces respondió: “Yo tiré una posibilidad acá que hace mucho la deseaba, hay muchas personas que desean estar en mi lugar. Por como soy yo, no me puede pasar. Cuando era chiquito me dijeron que por mi estatura no podía jugar, creo que mi convicción y mi pensamiento me lleva a triunfar y yo agradezco todo esto”.

Coti Romero fue la segunda participante en tomar la pista y ejecutó una magnética coreo que atrapó la mirada de los especialistas. A la hora de puntuar, De Brito la elogió y dijo: “Me gustó mucho. Coti, por fin bailaste y evolucionaste. Te veo mucho mejor que en las primeras galas, con más definición. Me encantó chicos” (voto secreto). Pampita también se sumó a las felicitaciones, y aseguró: “Me encanta que Coti marca los movimientos y logra que todo su cuerpo tenga esa tensión. La coreo divina, son una pareja fuego, y hay mucha confianza en los dos porque interpretar el enamoramiento requiere que se toquen y eso lo saben hacer muy bien al personaje.” (9).

Con mucho entusiasmo, Moria Casán exclamó: “Me gustó mucho, creo que es de las pocas coreo que tiene lo que yo pido, menos truco y Coti estaba su salsa. Activaron la dopamina, bienvenidos a la pista” (8). En último lugar, Marcelo Polino concluyó: “No estuvo “wow”, pero zafan. Me gustó el contacto físico, porque no fue fingido, acá hay ondita entre ustedes”(6).

Luego de protagonizar un fuerte cruce con Martu Morales, Camila Homs volvió a la pista solo para tener un accidente. Apenas comenzó su coreo, el calzado de la modelo se rompió y ella se quedó sin un tacto, pero supo disimular ese percance y continuó con su número. Luego de observar eso, Tinelli aseguró: “Ella siguió bailando como una reina” y Camila contestó: “Lo sentí apenas se salió, pero acá no pasó nada, e intenté hacerlo de la mejor manera”.

Al momento de puntuar, De Brito consideró: “Me gustó mucho la puesta, con la pantalla, las luces y las cámaras. Y se valora lo del taco” (voto secreto). Pampita también la aplaudió: “El show debe continuar, y ya se está convirtiendo en una verdadera artista” (8). Por su parte, Moria se sumó a los elogios, y observó: “Qué exquisita es esta mujer, tenés un glam natural. Me gustó y aprecio que siga el show aún con un tacto roto” (8). Por último, Polino subrayó: “Genial cómo resolviste lo del taco, porque ni siquiera paniqueaste con la cara. Voy a premiar eso” (7). De ese modo, Homs se despidió con un puntaje que le garantiza seguir en competencia.

