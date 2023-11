escuchar

Desde que abrió la pista del Bailando 2023 (América TV), Camila Homs se convirtió en una de las participantes que más da que hablar en el certamen. Si bien no es bailarina, de a poco fue tomando más confianza en los ritmos, pero sin perder su capacidad de hablar de frente, directo y sin filtro. Justamente en la emisión del miércoles protagonizó un tenso momento durante la sentencia. La bailarina Martina Morales le dio su voto y no solo la expuso por su actitud, sino también por ser “la ex de” Rodrigo De Paul.

La relación entre Homs y el campeón del mundo terminó hace más de un año, en el peor de los términos y en medio de rumores de infidelidad de parte de él. Hoy eso es cosa del pasado, porque ella disfruta a pleno de su relación con el futbolista José Sosa. No obstante, lo cierto es que el vínculo con De Paul sigue dando de que hablar y el miércoles volvió a aparecer en el certamen cuando Martina Morales y Stéfano ‘Yeyo’ de Gregorio tuvieron que elegir a quién darle un voto para la sentencia.

“El voto claramente va para Cami Homs”, expuso Morales detrás del micrófono y dio sus motivos. “Porque la verdad es que no me gustan las formas, no me gusta que mienta y tampoco me gusta que me diga ‘la bailarina de...’. En todo caso ella es la ex de... y nadie le dice nada, así que...”, continuó. Como era de esperarse, esto último no pasó inadvertido y los murmullos en el estudio no tardaron en escucharse.

“La aniquiló, la limpió”, dijo Marcelo Polino, a la par que Moria Casán y Ángel de Brito aplaudían. “Martu a diferencia, yo me lo banco cuando me dicen, vos me parece que no te lo bancaste. Si Yeyo en este caso para mí es el protagonista, bancátela y asumilo”, le respondió Homs sin vueltas y la tensión entre ambas solo fue en aumento.

“No me parece correcto. Acá estamos todos juntos, estaría bueno que te aprendas mi nombre por lo menos”, retrucó la influencer y Homs no se quedó atrás: “Que te lo diga él entonces. Detrás de cámara nos cruzamos y me dijo ‘te voté porque me lo dijo mi bailarina, decidió ella’”.

Al escuchar que fue mencionado en la discusión, De Gregorio intervino: “¿Yo tengo que responder?”, preguntó. “¿No te acordás Yeyo que me dijiste eso?”, insistió Camila, pero él trató de desmentirla: “No, te dije que no teníamos otra opción”. “Por eso, no teníamos otra opción, lo decidió ella”, apuntó Homs.

Camila Homs y Martina Morales sacaron los trapitos al sol en el Bailando 2023 (Foto: Captura América TV)

Por su marte, Martina aseguró que el voto fue una decisión de ambos, pero la madre de Francesca y Bautista insistió en que Yeyo le dijo otra cosa y les pidió que se pusieran “de acuerdo”.

“De igual forma es un juego, y a Cami la estamos viendo crecer mucho en el baile y por una cuestión de competencia está bien”, culminó Yeyo para poner paños fríos a la discusión y darla por terminada.

Camila Homs mostró el romántico gesto que tuvo José Sosa con ella y sus hijos: “Gané todo con vos”

No obstante, y aunque insistan en su relación con Rodrigo De Paul, Camila Homs afirma y reafirma, a través de sus redes, el gran momento que vive con su pareja José Sosa. Justamente en los últimos días, compartió con sus seguidores el romántico gesto que tuvo su novio con ella y sus hijos. ¿Qué hizo? Le dejó preparado el mate, la mamadera y la taza con lecha en la cocina.

Camila Homs mostró en las redes que José Sosa el mate preparado (Foto: Instagram)

“Se va y me deja todo preparado”, escribió la participante del Bailando 2023 junto a un corazón blanco. “Gané todo con vos”, sentenció y etiquetó a su novio en la publicación. Sin duda alguna quedó encantada con el dulce gesto y quiso compartirlo con todos.