El viernes marcó una nueva aparición de Kennys Palacios, quien se hizo conocido por ser peluquero de Wanda Nara y ahora es uno de los participantes de mayor personalidad en el Bailando 2023. Anoche, cuando hizo su aparición en la pista, no dudó en declararle la guerra a la sala streaming del certamen.

Mientras estaba en su previa con Marcelo Tinelli, Kennys tuvo un cruce con Coti Romero, cuando aseguró: “¿Sabés cuantos Gran Hermano vi por el medio? Y quedaron cinco”. Esa Desde luego esa fue una opinión que levantó ampollas en la influencer. Más adelante, el peluquero acusó a los conductores del streaming, y les dijo: “Cuando uno baila, ellos bardean a los participantes”. Frente a esa acusación, la Tía Sebi respondió muy afilado, y sentenció: “Sos la cartera de Zaira, si no bardeas no tenés previa”.

Más adelante, Tinelli le mostró a Palacios un video en el que Wanda Nara le enviaba sus saludos: “Te quiero mandar un beso enorme, superaste las expectativas, sabés que te apoyo un montón, te quiero mucho y besos a mi bailarín favorito”. En ese momento, Tinelli le preguntó por la salud de la empresaria, y Kennys respondió: “Está bien. Se está haciendo el tratamiento allá pero con doctores argentinos. Ahora dentro de poco viene para seguir con sus estudios”.

Luego del baile, Ángel de Brito le dijo al participante: “Kennys, vas evolucionando, obviamente no es lo tuyo. No sé si me gustó, si no me gustó, estoy indeciso, porque no fue ni perfecto ni espantoso. Voy a valorar la evolución” (voto secreto). Luego Paula Chaves quiso agregar: “Para mí fue espectacular. Te vi moverte, te vi cuidar a la bailarina, la coreo estuvo re bien planteada, a mí me encantó, el tema fue espectacular”.

Frente a la ausencia de Moria Casán, que debió retirarse, Lolo Rossi tomó su lugar y evaluó: “Voy a valorar mucho el trabajo de Kennys, que hace un montón de pasos. Sé el nervio que te genera estar ahí” (8). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Siempre te lo recalco, se ven las ganas que tenés, y eso se valora. Mucho no te lucís, pero entiendo y se ve que practicás. Pero apuesto al trabajo, chicos” (4).

El último baile fue de Guido Zaffora, que luego de una breve previa, se metió de lleno en el baile, a la espera de recibir la devolución del jurado. En esa instancia, De Brito subrayó: “Me gustó que bailen cuarteto, sin el cliché de disfrazarse ni que el baile parezca tonto, eso me gustó. Pero lo que no me gusta es el cliché de la pareja heterosexual, y el beso al final. Me parece que no es necesario, pueden ser dos amigos, o dos enemigos” (voto secreto). Paula Chaves, en su última votación durante el certamen, destacó: “Sé que amás, tenés una actitud y un porte, y yo tampoco soy muy fan del acting, pero la pasé bien, me gustó verlos, hubo mucho enlace que eso está bueno. Tal vez es un ritmo más del paso a paso, no hubo tanto truco y eso estuvo bien” (8).

En tercer lugar, Lolo Rossi apuntó: “Guido, no tenés que buscar tanto la perfección, tenés que relajarte un poco, pero me encanta lo que hacés” (8). En último lugar, Polino cerró la devolución con estas palabras: “Me gusta este equipo, trabaja y aporta” (6).

