Luego del tenso cruce que tuvo este jueves con Ángel de Brito en el Bailando 2023 (América) por sus mensajes a Tini Stoessel, Camila Homs volvió a ser consultada sobre las infidelidades de sus exparejas y habló de su relación con el futbolista José Sosa, con quien sale desde junio de este año.

Finalizado el programa, el notero de LAM (América) se le acercó e indagó un poco más. “¿Hablaste de la infidelidad, no?”, le preguntó a la modelo. A lo que ella respondió: “Dije que no me gustan los hombres infieles. Hay gente que lo acepta, yo no”, y agregó: “Conozco a mucha gente que acepta la infidelidad”.

En ese sentido, el periodista redobló la apuesta. “En tu caso, cuando tuviste que enfrentar este tipo de situaciones, porque nadie está preparado, ¿te salió más lo pasional o lo cerebral?”, le consultó. “Separarse nunca es fácil, pero cuando te das cuenta de que merecés respeto y te das cuenta lo que vales, lo primero que hay que hacer es priorizarse uno y eso hice”, expresó.

Al notarla tranquila, el notero le hizo dar cuenta de su cambio de actitud, por lo que ella contestó: “Estoy más suelta, más relajada. Estoy bien en el amor, también es eso. Cuando uno está bien internamente, tu corazón está bien, todo está bien”, manifestó con los ojos brillosos y siguió: “Llegó en un momento en el que no lo esperaba, cuando te das por vencida ahí llega”.

Cabe recordar que la participante del certamen confirmó su noviazgo con el futbolista de Estudiantes de La Plata con una foto en su cuenta de Instagram en junio de este año. Más tarde, cuando en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine) le preguntaron sobre su situación sentimental, respondió: “Estoy bien, acompañada. Tranquila, disfrutando, relajada”, respondió.

La foto que compartió Camila Homs con José "Principito" Sosa al confirmar su relación Instagram: @camihoms

El tenso cruce de Camila Homs y Ángel de Brito en el Bailando

Después de presentar este jueves el ritmo de la tercera ronda del reality, Ángel de Brito fue el primero en darle la devolución. Pero antes de opinar sobre el cuadro, le consultó sobre las infidelidades. “Dijiste Cami que a tu mamá no le gustaban los infieles”, a lo que ella respondió: “No, a mí tampoco”. Al escucharla, el jurado redobló la apuesta: “¿Te pasó?”. “Sí, bastantes veces”, contestó ella. Después de su respuesta, Ángel quiso indagar para ver si efectivamente iba a referirse a De Paul. “¿La última?”, consultó. Pero ella decidió no dar nombres. “En una de mis últimas relaciones”, se limitó a decir.

Pero eso no fue todo. La participante no se quiso quedar callada y le echó en cara algo que no le gustó. “Ángel, ¿te puedo decir algo? Porque el otro día vi que hiciste preguntas y respuestas (por Instagram) y me etiquetó mucha gente, en donde te preguntaron si me creías y dijiste que nada, y que me demostraba de una manera que yo no era ¿Me conocés para decir eso?”, le cuestionó.

“No me cierra tu personaje de cándida y buenita, como me pasa con muchos participantes, con la que le hacía cuernitos a Tini o la que le mandaba mensajes a Tini. Veo como una dicotomía ahí”, fundamentó el jurado y generó un clima de tensión en el estudio.