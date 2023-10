escuchar

La noche de viernes del Bailando 2023 empezó de manera atípica. Marcelo Tinelli apareció en medio de un clima de fiesta, y anunció que iban a pasar por la pista nuevas parejas de bailarines y bailarinas, que si bien no son famosas, representan nuevas caras en el marco del programa. El conductor aclaró que se trataba de una demostración y no de nuevos participantes, y dicho eso, entre risas, apuntó contra las jefas de coach Lolo Rossi y Eugenia López al asegurarles que ambas eran “la casta” de los bailarines. En ese momento, Tinelli convocó a la primera pareja de la velada integrada por Ezequiel Suárez y Pipí Echevarría, bailarines de Lali Espósito.

Mientras esa pareja desplegaba un número muy imponente Ángel de Brito, aseguró: “Tienen mucha fuerza para bailar, es impresionante, mejor que todo lo que vi en años. Tienen onda, que es lo que falta a veces acá. Si tuviera puntaje, es recontra diez”.

Luego de las palabras pronunciadas por De Brito, el conductor convocó a la segunda pareja compuesta por Valentina y Federico. Con mucha picardía, Lolo le dijo en esa instancia a Tinelli: “Hizo un casting increíble, lo felicito por eso”. Una vez más, cuando el número terminó, el conductor se deshizo en elogios, y encaró a las coach de manera incisiva: “¿A dónde van a buscar bailarines, al café Tortoni? Son señoras grandes, están para tomar el té a las cinco de la tarde en Las Delicias”. A la hora del puntaje Paula Chaves, destacó: “Una locura, no puedo creer la disociación de los movimientos, totalmente hipnóticos. El final, encantador, un lujo y un placer, piel de gallina todo el tiempo al verlos”.

La tercera pareja llegó con importantes credenciales al ser bailarines de Tini Stoessel y de Oriana, y Tinelli exclamó después de verlos en acción: “¡Me encanta la fuerza!”, mientras Moria Casán aseguró: “Adoro a nuestras coach, aguante Lolo y Euge. Todo nuestro presente se nutre del right now, que son estos chicos. Me encantó lo que hicieron, parecen poseídos por la danza, hubo cierto lenguaje más sensual, estuvieron más cachonditos. Querido, te felicito cómo manejás de la cintura para abajo. Felicitaciones para los dos”.

Luego llegó una cuarta dupla con Vicky y Santiago. Y una vez más, luego de desplegar una imponente coreografía, Polino los elogió y dijo: “Tienen sangre, onda, le buscan una vuelta y eso es algo que les falta a los coach en general, y no solo a las jefas”.

Las últimas galas de Noelia Pompa

Luego de esa demostración, llegó el momento de volver al certamen. Y la primera famosa en abrir la pista, fue Noelia Pompa. La bailarina confirmó que estará una galas más, y contó que le gustaría conocer a Tuli Acosta, quien será su reemplazo. Dicho eso, la bicampeona demostró su habitual fuerza en la pista, que fue bien recibida por lo especialistas.

Al momento de la devolución, De Brito expresó: “No soy muy fan de las coreos con los personajes, pero son elecciones que traen cada uno y las respeto. Noe bailás increíble, sos una bomba. Tenés gracia, chispa, velocidad, y carisma. Me gustó, y mi voto es secreto”. A continuación, Paula Chaves también elogió a Pompa, y destacó: “La pasé espectacular. Como a Ángel, a mí los acting tampoco me gustan, pero ella tiene una onda muy especial, transmite todo el tiempo con sus caras, con sus movimientos, y no podía dejar de mirarla. La pasé bien en la coreo, no fue una mega explosión que siempre estamos esperando encontrar en vos, pero los felicito chicos” (8).

Moria Casán también tuvo palabras alentadoras, pero destacó: “Mucho acting quita recorrida, y yo hubiera querido esa explosión, me faltó eso. Pero por otra parte son virtuosos, son excelsos, tienen una química impresionante, pero no me mataron” (7). En el cierre, Marcelo Polino concluyó: “Noe, que te vayas me parte el corazón, porque sos buena compañera aparte de una artista impresionante”. De esa manera, la participante se despidió, a muy pocas galas de abandonar el certamen.

