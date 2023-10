escuchar

Una nueva semana del Bailando llegó a su final con la aparición de una de las participantes que más se destacan en lo que va de este año. Desde que puso un pie en el certamen, Milett Figueroa tuvo un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli, en el que hay mucha complicidad y seducción. Y durante la noche del viernes, ambos jugaron con la posibilidad de tener una primera cita.

En los minutos de la previa, Tinelli y Milett afirmaron que no estuvieron juntos, a pesar de las insistentes preguntas de los miembros del jurado. Para avalar esa teoría, aparecieron en pantalla dos fotos en las que ambos usan la misma gorra y que podría ser prueba de un encuentro no blanqueado. Sin embargo, el conductor exclamó: “¿Cuál es la casualidad? ¿Por una gorra? Un amigo mío tiene la misma”. Pero Ángel de Brito le retrucó: “A ella le queda grande, se nota que es tuya”.

En tono de complicidad, y teniendo en cuenta que Milett no tomó nunca mate, Tinelli le sugirió que podía invitarla a probar esa infusión después del programa. Irónica, Moria Casán agregó: “Hay que ver cómo agarra la bombilla y chupa”. Y la diva, en ese momento, les sugirió un plan nocturno: “Una primera salida de pareja juntos, podría ser al teatro, a ver Brujas”.

Luego comenzó el momento del baile, que Milett compartió con su nuevo bailarín, después de que la producción resolviera separarle de Martín Salwe (su compañero hasta la gala anterior). La coreo impactó y se llevó los aplausos de los especialistas, al punto que Carolina “Pampita” Ardohain exclamó: “Es una bomba, me saco el sombrero. Marcelo, no te podés perder a esta mujer”.

Con respecto a cómo se siente luego de separarse artísticamente de Salwe, Milett comentó: “Yo lo apreciaba mucho como mi compañero, pero simplemente no conectamos nunca. Prefiero no ahondar mucho en la situación de mi ex compañero, ya cerré el capítulo. Lo que más valoro en mí, es mi responsabilidad y disciplina. Las jefas de coach saben cómo soy, le mando a Salwe todo lo mejor, sé que van a triunfar con Nenu”. Y para dar por cerrado el tema, la modelo concluyó: “Quiero cerrar este capítulo con amor. Lo deseo de corazón y estoy muy contenta con el hoy. Quiero vivir mi presente con mi equipo. No quiero que nada me quite energía, y cuando hablo de Martín se me va la energía”.

En lo referido al puntaje, De Brito subrayó: “Esta pareja se luce mucho más, Gabriel es un excelente bailarín y, Milett, vos sos otra. Hoy es la primera vez que te veo bailar con mucha energía y mucho lucimiento. Me gustó mucho, felicitaciones” (8). En su turno, Pampita se sumó a los elogios: “Milett no defraudó y la coreo me encantó. No había grandes cosas, pero había una energía que traspasaba. Arrasadores los dos. Me gusta cuando me quedo con ganas de verlo de vuelta, lo disfruté mucho de principio a fin. Y me gustó ese final tranquilito, como que lo bailó de taquito. Mi nota es buenísima (voto secreto).

Más adelante, Moria también resaltó la buena performance de la pareja y apuntó: “Se percibe cuando no hay química, se nota cierta tensión e incomodidad. Y vi un gran evolución, y no solamente bien los pasos, sino también las terminaciones. Me encantó tu nuevo bailarín, como te acompaña. La señora es hipnótica, estuviste fabulosa” (9). Por último, Marcelo Polino destacó: “Una gala divina, me encantó lo que vi. Es un renacer, porque mostraste lo que contabas que sabías hacer, y hoy lo pudimos ver. No es un dato menor, venir a otro país, trabajar y conocer a la gente. Me parece que está bueno que te acompañemos. Tinelli es un buen partido, es laburador, es divertido, para adelante. ¡Me encantó!” (7).

Antes de retirarse de la pista, quedó en el aire la posibilidad de una primera cita y Tinelli le preguntó: “¿El domingo tenés un compromiso a la tarde?”. Muy ágil en su respuesta, ella contestó: ¿Me invitas tú o Moria?”. El conductor le dijo que la invitación era de parte de él, y ahí Milett aseguró: “Entonces, vamos”. De esa manera, la modelo se despidió de una nueva gala, confirmándose como una de las grandes sorpresas del Bailando 2023.

