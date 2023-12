escuchar

Lali González no es una de las mejores participantes del Bailando 2023. La intérprete no se luce en el baile, no presenta grandes correografías ni sus previas resultan especialmente divertidas. Sin embargo, siempre se las ingenia para seguir adelante en el reality, en parte gracias al cariño que siente el público por ella. Pero durante la gala del martes, su performance fue especialmente mala, y eso derivó en un puntaje trágicamente bajo.

Acompañada de Maxi Diorio, la actriz paraguaya hizo una coreografía que resultó muy fallida, y el jurado no dudó en remarcarlo. Como es habitual, la devolución comenzó de la mano de Ángel de Brito, que apuntó: “Desde Mimí que no veía algo tan horrible. Mi voto es secreto, pero es espantoso”. A continuación, Carolina “Pampita” Ardohain agregó: “¿Qué pasó acá, no ensayaron? Digan la verdad, porque vos bailabas mejor que esto, y hubo una involución. Salió flojo, indefinido, no se entendía, no estaba bien marcado. Tremendo, lo vi tan feo, que no lo puedo creer a esta altura del certamen ver algo así. Esto no sirve para competir con nadie de todos los que están bailando” (0). Sin salir de su asombro, Marcelo Tinelli comentó en ese instante: “Creo que esta es la primera vez que Pampita pone un cero”, y la modelo contestó: “Puse otros cero por cuestiones personales, pero siento que este show merece mucho más, me da la sensación que no supieron dónde están”.

En la misma línea, Moria Casán también alertó a la participante sobre su mal desempeño, y le dijo: “Tenés una falta de coordinación motriz mi amor. Se vio una cosa fea, lo que me extraña. Ya estamos casi en las finales, no coordinaste nada, eras como una chiquita perdida, fue como una pasada de fin de curso. De cualquier manera vos tenés un ángel increíble, yo te recontra banco. Baile no se vio, lo lamento chicos” (-1). En el cierre, Marcelo Polino fue el más severo de todos, y remarcó: “No es el fin del mundo. Yo llamaría a Kennys para pedirle disculpas, porque esto fue peor que todo lo que vi, un disgusto total, un súper disgusto” (-2). Una vez más, el conductor subrayó que estaba ante uno verdadero récord en la historia del certamen, y expresó: “Esto no había pasado nunca. Lamentablemente Lali saca un menos tres, el puntaje más bajo en la historia del Bailando. Nunca visto”.

Luego llegó el cierre de la ronda, de la mano de Anabel Sánchez. La joven modelo hizo una coreo junto a su compañero, Tito Díaz, y los resultados fueron mixtos. Al comienzo de las devoluciones, De Brito apuntó: “La coreo me encantó. Tito, un excelente bailarín, y Anabel estás muy bien, lo que yo noto es que tenés que volver la impacto del principio. Hoy estuviste bien, pero no lográs sorprenderme como al principio. Es como que mantenés el nivel, pero no avanzamos de ese buen nivel que tenés, mi nota es intermedia” (voto secreto). A continuación, Pampita expresó: “A mí me encantó cuando bailó con las chicas, me parece que se lució un montón, eso es un gusto personal. Es verdad que son una pareja fuerte, que viene con muchas ganas a la pista, pero a esta altura necesitamos más, ustedes lo saben. Están todas las coreos muy arriba, y acá faltó impacto. El baile está bien, pero hay que sorprender un poco más, esa va a ser la consigna de lo que resta de acá a la final” (7).

Muy atenta a los detalles, Moria observó: “Esta coreo, salió como una cosa inconclusa. La coreo al ser cortada, tiene una cosa de danza moderna que no se lució bien porque quedó todo algo desprolijo. Yo veo en esta pareja que están cayendo en una meseta que no pueden remontar” (5). En el tramo final, Polino concluyó: “Arrancaron como muy arriba, el baile raro, pero no gustó lo de hoy, vayan con más fuerza " (3).

LA NACION